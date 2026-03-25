前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
更新时间：18:30 2026-03-25 HKT
发布时间：18:30 2026-03-25 HKT
发布时间：18:30 2026-03-25 HKT
现年38岁的前TVB「咪神」白云（Snowy），曾于TVB综艺《五觉大战》中当神兽天使「让唔猿」而被受触目，而她自2021年与富二代前夫江俊霖离婚后，感情状况一直成谜，备受外界关注。白云向来以其极为澎湃的火辣身材闻名，亦从不吝啬在社交平台大派福利，吸引大批忠实粉丝追踪。
白云脱去「内衣」性感升级
早前，白云以一辑戴著眼镜的「禁欲」OL造型照引起热话，相中她身穿一件白色低胸马甲式上衣，内衬同色低胸背心，配上格仔短裙，造型已相当诱人。然而，白云近日将性感尺度再度升级，于最新发布的影片中，将内里的背心直接脱去，视觉效果极为震撼！
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白云疑真空上阵
在影片中，白云继续戴上充满知性美的眼镜，尽展「制服诱惑」，配上微张的朱唇，表情妩媚，电力十足。她身上的白色马甲式上衣大开中门，而这次她除去内衬背心，疑似真空上阵，仅以双手遮掩胸前重要部位，性感程度可谓推至新高，大胆程度令人咋舌。而她于影片中表示，自己现在38岁，已准备好接纳男孩的追求，并附上数位18、19岁的靓仔图，表明要来场轰轰烈烈的母子恋。
白云上围「遮唔晒」
虽然白云用双手作出遮掩，不过由于其上围实在太夸张，故此根本「遮唔晒」。更甚的是，被她亲手「揿实」的丰满上围，在压力下更显向外扩张，视觉上Size仿佛比往时更加伟大，画面充满张力，让一众粉丝大饱眼福。白云于离巢后未有放弃演艺事业，她更考了潜水牌转当潜水教练，不时带团出海。
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