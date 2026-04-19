金像奖2026丨梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年

金像奖2026／梁家辉／最佳男主角／捕风追影丨第44届香港电影金像奖颁奖典礼将于2026年4月19日（星期日）盛大举行，ViuTV 99台将全程现场直播。本届「最佳男主角」竞争激烈，影帝梁家辉凭借在电影《捕风追影》中的精湛反派演出，迎来生涯第15次金像奖影帝提名。他将与分别凭《私家侦探》和《寻秦记》获双提名的古天乐、《金童》的张继聪及《像我这样的爱情》的陈家乐，共同角逐这项影坛最高荣誉。

金像奖2026丨梁家辉凭《捕风追影》提名「最佳男主角」

电影《捕风追影》改编自2007年经典港产片《跟踪》，故事围绕一支精通反监控科技的盗匪团伙展开。梁家辉饰演团伙首脑「狼王」傅隆生，其角色阴险狡诈、城府极深，他收养并操控一众年轻悍匪执行连环劫案，与成龙饰演的追踪专家上演连场斗智斗勇的警匪对决。梁家辉在戏中不仅展现了强大的气场，更有一场在废墟中单挑数十人的精彩动作戏，将角色的狠劲与武力值推向高峰，成为全片焦点。

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金像奖2026丨梁家辉已夺导演会「最佳男主角」

在金像奖前哨战——2026香港电影导演会年度颁奖典礼上，梁家辉已凭《捕风追影》中的出色表现，率先夺得「最佳男主角」奖项。他当时谦虚表示，虽然成龙才是主角，但外界的肯定让他感到「双丰收」。这次获奖无疑为他再夺金像影帝增添了强劲的声势。

金像奖2026丨梁家辉维持金像奖最年轻影帝纪录

梁家辉是香港电影金像奖历史的传奇人物，至今仍是「最年轻影帝」纪录保持者。1983年，年仅26岁的他凭《垂帘听政》一举成名，但同时亦此片被台湾封杀。当时台湾为华语电影最大巿场，以致香港电影公司亦不敢用他，结果梁家辉为生计放下身段摆地摊。1987年，他被解封后，凭借不懈努力，先后以《92黑玫瑰对黑玫瑰》、《黑社会》和《寒战》等风格迥异的作品四度夺得「最佳男主角」。他主演的法国电影《情人》更曾打破法国票房纪录，足证其国际影响力。

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金像奖2026丨梁家辉与江嘉年结婚逾40年

影帝梁家辉不仅以其卓越演技闻名，更以他「绯闻绝缘体」的专一形象深入人心。他与老婆江嘉年近四十载的爱情故事始于1987年，当时正值事业低谷的梁家辉，在仅有8000元积蓄的情况下，与愿意甘苦与共的江嘉年交往半年便闪电结婚。尽管江嘉年的外貌曾遭受外界恶意批评，但梁家辉始终将她视为照亮自己灰暗时光的一道光，并盛赞她「把一生交给没有前景的男人，是非常勇敢的行为」。这段不被外界眼光动摇的婚姻至今已走过40个年头，两人育有一对双胞胎女儿梁颖晨（Chloe）和梁静仪（Nikkie），如今女儿们皆已出嫁，让梁家辉荣升为幸福的外父与外公，用一生一世的承诺谱写了演艺圈最动人的爱情佳话。

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