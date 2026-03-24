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吴幸美结婚丨《东张西望》主持疑集体缺席婚礼惹揣测？ 网民爆笑热议：个个咁索点敢请

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-24 HKT
发布时间：18:00 2026-03-24 HKT

《东张西望》主持吴幸美昨日（23日）公布与圈外老公Sammy的结婚喜讯，并大方分享婚礼甜蜜照片，获大批网民祝福。不过，有网民发现，在众星云集的婚宴上，却唯独不见任何《东张西望》的同事，引发网上热烈讨论。

吴幸美结婚未见《东张》同事到贺？

从吴幸美公开的婚照可见，到场祝贺的圈中人阵容鼎盛，包括李龙基、Joe Junior、方伊琪、谭玉瑛、安德尊、李思捷等众多前辈及好友，星光熠熠。然而，最令人关注的是，与她朝夕相对的《东张西望》主持团队却集体「缺席」，令不少网民好奇他们私下的关系是否如外界所想般融洽。

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《东张》主持集体缺席吴幸美婚礼掀讨论

此事迅速成为网上热话，有网民于连登讨论区纷纷留言猜测原因。有网民认为：「同事啫，讲唔上系朋友」、「可能关系唔多好」、「同事多数做唔到朋友」，觉得工作伙伴与私下交情不能混为一谈。亦有网民抵死地问：「请佢哋拍一集去播？」、「全部都去系唔系要停一晚厂？」，认为可能是为了不影响节目运作。更有留言笑称，「东张个个咁索点敢请」，笑指吴幸美可能怕老公「变心」，更开玩笑称，可能是怕《东张西望》团队的「正义」形象太强，担心被「寻仇」，《东张西望》主持才不敢聚在一起。

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虽然婚宴上未见《东张西望》同事身影，但吴幸美在IG报喜的贴文下方，其实获得了大量《东张西望》同事的祝福。包括梁丽翘、Patrick Sir（林溥来）、陈懿德、区永权、阮嘉敏等主持都有留言恭贺，可见他们之间交情依然良好，可能只是因工作或其他原因未能亲身到贺。

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网民好奇吴幸美夫妇与谢伟俊交情

此外，婚礼的另一焦点是证婚人由知名律师、前香港立法会议员谢伟俊（Paul）担任，有网民好奇一对新人与谢伟俊的交情，亦有人认为可能只是单纯邀请一位知名律师见证重要时刻。

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