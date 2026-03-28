金像奖2026｜卫诗雅《再见UFO》挑战最佳女配角  回顾「七料影后」的吸金之路与婚姻生活

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。现年41岁、上届金像影后卫诗雅，凭《再见UFO》再战最佳女配角奖，同场竞逐的还有凭《女孩不平凡》入围的邓涛、《水饺皇后》的惠英红、《风林火山》的鲍起静，以及《寻秦记》的滕丽名，竞争可谓相当激烈。《星岛头条》为读者整理卫诗雅出道18年经历，回顾她如何凭《破‧地狱》横扫颁奖礼成为「七料影后」，事业攀升成为广告「吸金后」，并与医美医生周祉安结婚成为幸福人妻细节。

卫诗雅凭《再见UFO》挑战最佳女配角

在《再见UFO》中，卫诗雅挑战与过往截然不同的角色，饰演男主角徐天佑的暗恋对象「梁颖恩」。其充满女人味的演绎，已率先为她赢得「香港电影导演会年度颁奖典礼」的最佳女配角奖，足证其演技百变，备受专业肯定。

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金像奖2026丨卫诗雅凭《破‧地狱》封七料影后

上届香港电影金像奖影后卫诗雅，去年凭电影《破‧地狱》中精湛的演技首度封后，更一口气横扫各大颁奖礼，成为「七料影后」，包括第39届华鼎奖「华语最佳影视女演员」、第61届亚太影展「最佳女主角」、第五届新时代国际电影节金扬花奖「最佳女主角」、第16届澳门国际电影节「最佳女主角」、2024年度香港电影导演会年度大奖「最佳女主角」、第43届香港电影金像奖「最佳女主角」、第19届芝加哥亚洲跃动电影节「杰出演员奖」，令她演艺事业攀上高峰。

金像奖2026丨卫诗雅狂吸千万成广告新宠

自从荣登影后宝座后，卫诗雅人气急升、身价水涨船高。她健康、勤奋又贴地的形象深得观众及品牌喜爱，旋即成为广告商的宠儿。据指在过去短短半年间，卫诗雅接拍的广告及出席活动的收入已狂吸逾千万港元，更曾登上「十大赚钱KOL」排行榜的亚军，被誉为新一代「吸金后」，吸金能力惊人。

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金像奖2026丨卫诗雅嫁医美医生周祉安

除了演艺事业得意名利双收之外，卫诗雅去年更与医美医生男友周祉安正式拉埋天窗，喜讯获得全城祝福。卫诗雅曾甜蜜分享，虽然自己性格大情大性，丈夫则相对冷静，但两人性格互补。她欣赏周医生在她情绪激动时能温柔安抚，并大赞对方像「Google」一样无所不知，是个既聪明又甜蜜的人生战友。翻查资料，周祉安医生拥有极为专业的医学背景，包括港大内外全科医学士、伦敦大学临床皮肤学深造文凭等多个资历，并在2023年于中环开设大型医学美容中心。

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金像奖2026丨卫诗雅曾历事业低潮考牌自救

回顾卫诗雅的演艺路，并非一帆风顺。2008年出道的她，虽凭著邻家女孩的甜美形象成为零负评女神，却也曾长年处于事业低潮。不过，她并未因此气馁，反而积极装备自己，考获大量专业牌照以备不时之需，包括：专业钻石鉴定证书、导游牌、救生员拯溺章、船主牌及大偈牌、潜水牌、初级中医证书和宠物传心术，这种惊人的学习能力及毅力，让她被网民戏称为「牌王」。

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