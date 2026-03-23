张崇德指《中年好声音4》收视下降关评审事？ 早前疑被谷娅溦暗讽博流量称呼「大师」

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》自播出以来备受关注，根据无线公布的3月9日至15日收视数据，《中年好声音4》最高收视为18.7点（约120万观众），成绩不过不失。对此，持续关注节目的音乐人张崇德，继早前与评审谷娅溦的风波后，近日再次于其网上频道拍片，认为本季收视不如预期，更深入探讨原因，引发网民热议。

张崇德曾疑遭《中4》评审谷娅溦暗讽

其实早前张崇德拍片评论《中年好声音4》已惹来是非，《中年好声音4》评审之一的谷娅溦曾在社交平台不点名批评某位「大师」藉她博取流量，引发网民猜测其所指对象为张崇德，虽然谷娅溦曾否认发文内容是指张崇德，但因为张崇德再度回应而成为话题。当时张崇德曾发文逐点澄清，强调自己从未自称「大师」，其个人频道的流量亦非倚靠谷娅溦，并指出自己工作繁忙，希望外界不要对号入座。

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张崇德分析《中4》收视下降三原因

在最新的影片中，张崇德指出《中年好声音3》在同期早已突破20点收视，总决赛更高达25点，相比之下，第四季的成绩明显逊色。他亦留意到身边朋友、家人甚至自己的学生，追看热情大不如前。他从个人角度分析，归纳出三大关键差异：评审阵容缺乏新鲜感、节目「港味」变淡、欠缺深刻记忆点。

张崇德质疑评审阵容欠新鲜感

张崇德指出，第三季采用「4+1」评审模式，即四位固定评审加上一位轮替的嘉宾评审。当时邀请了曾路得、林子祥、巫启贤、刘美君、陈晓东、黎瑞恩等具份量的歌手担任嘉宾，不仅阵容星光熠熠，亦为节目带来新鲜感与话题性。反观今季采用五位固定评审，虽然专业，却少了这份惊喜和号召力。

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张崇德质疑香港选手太少

《中年好声音》系列起初以发掘香港本地的素人唱将为卖点，多选唱广东经典金曲，成功凝聚本地观众。然而，第四季加入了「美加澳」、「大湾区」、「新马」等海外赛区，甚至增设「艺人赛区」，导致外地参赛者及国语、英语歌曲的比例大增。张崇德认为，这冲淡了节目原有的「港味」，可能令追求本地情怀的观众失去共鸣。

《中4》欠缺深刻记忆点？

张崇德回忆，《中年好声音3》成功塑造了多位形象鲜明的参赛者，例如刘洋、黄博、王郑浚仁、李创伟以及张与辰等，他们的表演极具记忆点，而且具风格独特，能持续引发坊间讨论。相比之下，张崇德认为今季虽然也有唱得好的选手，但暂时未出现能让观众留下深刻印象、具备强烈个人特色的参赛者。

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综合以上观点，张崇德认为评审、选曲及参赛者特色等因素的转变，可能是导致《中年好声音4》目前关注度及收视未能再创高峰的原因。不过有网民认为《中年好声音4》加入TVB艺人参赛增加了看点，而且收视只是下降少许，忠实粉丝认为仍然具追看性，甚至指出《中年好声音4》仍然具影响力，留言指：「见你都仲成日拍片讲《中4》，即系仲有流量啰…」亦有网民支持张崇德论点，认为他分析得非常好。