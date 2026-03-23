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《东张西望》女神吴幸美结婚老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁

影视圈
更新时间：15:46 2026-03-23 HKT
发布时间：15:46 2026-03-23 HKT

今日（23日）TVB节目《东张西望》41岁主持吴幸美在IG惊喜宣布结婚喜讯，并大方分享了多张唯美的婚礼照片，写下甜蜜宣言：「相爱、相依、相守、直到白头」，正式与丈夫Sammy携手步入人生新阶段。

吴幸美浪漫婚礼照曝光

从照片可见，吴幸美的婚礼在一个能俯瞰城市景色的户外天台举行。现场布置以粉色和白色系鲜花为主，打造出一个既浪漫又典雅的花拱门。在阳光与亲友的见证下，一对新人交换戒指、签署结婚证书，并一同切结婚蛋糕，场面温馨感人。
在证婚仪式上，吴幸美身穿一袭纯白的贴身婚纱，长袖采用了精致的蕾丝透肤设计，配上简约的珍珠项链和飘逸的长头纱，整体造型高贵而优雅，尽显新娘子的幸福与美丽。新郎Sammy则穿上浅色西装配搭煲呔，显得十分帅气。

吴幸美婚宴换传统红裙金猪金镯显气派

在晚上的婚宴中，吴幸美换上了一套喜气洋洋的红色晚装。裙子的上半身缀满了闪亮的珠片，非常夺目。按照传统，她身上挂满了金器，包括一只份量十足的金猪牌和数对龙凤金镯，贵气十足，象征著福气满满。新郎也换上黑色燕尾服，与新娘的红裙十分相衬。婚宴背景板上写著「Amy & Sammy」，现场星光熠熠，气氛热闹，圈中好友如肥妈（Maria Cordero）也是座上客，并与新人一同高歌，为婚礼增添不少欢乐。

吴幸美在帖文中充满爱意地写道：「我会与另一半携手努力，共同建立属于我们的家。」字里行间流露出对未来的期盼和成为人妻的喜悦。

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吴幸美恋情早有踪迹

吴幸美自2003年参选港姐入行，出道22年来感情生活一直非常低调，鲜有绯闻。她早年曾自爆入行后仅拍过一次散拖，前年在运程节目上更透露自己仍是单身。然而，女神原来在今年初已悄悄封盘！

去年8月，《东周刊》曾拍得吴幸美与一名戴眼镜的男士（即新郎Sammy）在将军澳十指紧扣地逛街。当时两人正值热恋期，爱得非常痴缠，在人来人往的家品店内也情不自禁化身「接吻鱼」亲吻，被《东周刊》形容为「两小时内咀足20次」，可见当时已爱得火热。如今恋情开花结果，实在可喜可贺。

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