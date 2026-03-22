中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like

TVB歌唱节目《中年好声音4》今晚（22日）播出新一集，来自新加坡的选手卓猷燕(Olinda)表现引发网民讨论。卓猷燕献唱经典金曲《I Will Survive》，但她一改原曲的曲风，以爵士慢歌形式开场，再转为轻快节奏，独特的改编未能打动评审团。评判之一的肥妈（Maria Cordero）直指她的演绎方式「Totally wrong」（完全出错），认为卓猷燕不但错误理解歌曲意思，更用错方式演译，指这首歌是向负心人表达「你走，我不会死」的潇洒态度，而卓猷燕却唱得过于温柔，未能表达出歌曲应有的力量和愤怒。其他评审如张佳添和周国丰也认为，这次的选曲暴露了卓猷燕在处理强劲节奏歌曲时的短板，缺乏了一份潇洒，最终她获得86分，险胜对手晋级。

网民力撑卓猷燕表现佳

然而，评审的辛辣点评却点燃了网民的怒火。节目播出后，大批网民涌入Facebook讨论区为卓猷燕抱不平，质疑评审的标准过于狭隘。有网民留言：「猷燕唱得唔好？唔系啊嘛，啲评语假到爆」、「我觉得佢唱到个feel㖞，发挥得自如流畅」，不少观众力撑卓猷燕的唱功和音乐感，认为她的改编充满创意和情感，并批评《中年好声音4》评审的言论不够公道。

相关阅读：中年好声音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轰导师Calvin Sir 不满被逼做一事：我可能会死在台上

卓猷燕曾获周杰伦赏识

现年45岁的卓猷燕是身经百战的歌唱比赛常客。报称任职房地产公司董事的她，履历相当惊人。早在13岁时，她已参加英语选秀节目《新人榜》；2004年，她在《新加坡偶像》中过关斩将，最终获得季军；2017年，她更踏上内地大热节目《中国新歌声2》的舞台，凭借一曲《不能说的秘密》获得周杰伦、那英和刘欢三位导师的青睐，最终加入周杰伦的战队。

相关阅读：中年好声音4丨「银老师」高少华年轻甜美照曝光 新秀出身屡与天王天后合作 被封和音女王

卓猷燕唱《夜夜夜夜》技惊四座

卓猷燕在《中年好声音4》首集登场时，以一首《夜夜夜夜》技惊四座，赢得5灯好评直接晋级，实力早已获得认可。时隔8年重踏比赛舞台，她希望能再次挑战自我。对于这次《I Will Survive》的演绎，卓猷燕在台上解释，她是想将这首歌唱给小时候的自己，告诉自己「不用怕，我长大了，可以照顾我们」，赋予了歌曲全新的个人意义。

卓猷燕曾分享童年照

而在舞台之下，卓猷燕亦不时在IG分享生活点滴。从她分享的照片中，可见她与母亲感情相当要好，一张母女合照中，两人笑容灿烂，气氛温馨。她更曾上载一张可爱的童年雪地照，相中的小猷燕脸圆圆，笑容天真烂漫。

相关阅读：中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生

《中2》谭辉智童年照揭秘富家少爷成长路？