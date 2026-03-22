「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃

现年36岁，有「小钟楚红」之称的台湾巴拉圭混血女星夏若妍，去年初不幸确诊子宫颈「零期癌」，经历了艰难的手术过程。原以为能一劳永逸，但时隔不足一年，她近日再度入院进行第二次手术，令关心她的粉丝感到十分心疼，而她的最新病况亦告曝光。

夏若妍术后身心受创

夏若妍拥有深邃五官和甜美笑容，因外型酷似钟楚红而闻名。然而，她在2025年初向公众透露，自己确诊了子宫颈「零期癌」（原位癌）。当时，她立即接受了子宫颈锥切手术。术前，她曾含泪拍摄影片，坦言害怕可能无法保住子宫，情绪一度崩溃。手术后的情况更让她备受打击，不仅出血长达两个月，生理期也变得严重紊乱，对她的身心造成极大困扰。

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夏若妍再开刀保命

原以为手术后便能雨过天青，但夏若妍于今年2月26日无奈地在社交媒体上发文，透露检查报告再度出现异常，必须进行第二次手术。她写道：「去年检查出 HPV16 CIN3zb2所以做了第一次子宫颈锥切手术，那时候真的以为，处理完就没事了，结果不到一年，报告又出现问题，我又做了第二次手术。」

夏若妍：要找对医生

不过，相较于第一次的徬徨无助，夏若妍这次显得冷静许多。她表示，这次她没有只听从一位医生的建议，而是咨询了多方专业意见，并找到了让自己安心的医生后才做决定。幸运的是，第二次手术后的恢复过程顺利许多，出血量明显减少，生理周期也回复正常，让她感叹「找对医生至关重要」。

夏若妍鼓励勇敢面对

在第二次手术满一个月后，夏若妍再度更新近况，表示身体已完全没有出血，并开始进行轻度运动。她坦言，这次的心境与第一次截然不同，少了许多紧张与徬徨，更懂得如何调整身体的节奏。同时，她也以过来人的身份，大方分享术后的护理心得，例如多补充蛋白质、吃原型食物，并避免生冷及促进血液循环的食物。但她也强调，这仅是个人经验，每个人的状况不同，若有不适仍应及时寻求专业医疗建议。

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