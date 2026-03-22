《造星III》靓仔医生Po「电击照」涉泄露病人私隐 医管局关注事件 苏浚祈指控前同事报复

近日一名疑属仁济医院急症室的医生，在社交平台上载一张疑似为病人电击抢救的相片，更留言：「久久一遇的Cardioversion（电击整律术）全部入晒来睇我电人」，此举引来网民质疑他泄露病人私隐，涉事医生事后已将该帖文及相片删除。据指，涉事医生疑为ViuTV选秀节目《全民造星III》参赛者苏浚祈（Jensen）。医管局早前已表示非常重视事件，将会进行检视，如发现员工违规会按程序严肃处理。今日（22日）苏浚祈在IG限时动态发文作出回应，表示自己是因举报前同事的专业失德，而遭到对方恶意报复及抹黑。

苏浚祈指控前同事抹黑

有「靓仔医生」之称的苏浚祈，近日卷入一宗在社交平台泄露病人私隐的风波。一张在急症室为病人电击抢救的相片在网上疯传，引发外界对其医德的质疑。沉寂多日后，苏浚祈今日（22日）透过IG限时动态首度发声，指控前同事抹黑。苏浚祈表示，数月前因发现一位已离职的前同事在专业操守上有严重问题，私下劝告不果后，为保障病人权益，决定向医委会作出举报。他称：「本身有担心以佢性格有可能报复，但自问一直行得正企得正，正确嘅事更应去做。」

他续指，自从医委会初步接纳其投诉后，网上便开始出现大量针对他的假帐号。他澄清，网上流传的「电击相片」，实为两年前一次仪器测试训练的纪录，当时仅在医生同事之间传阅，却被有心人恶意扭曲为「急救病人中打卡」，并利用其他假帐号伪造事实，抹黑其工作。

相关阅读：《全民造星III》参赛医生苏浚祈涉网上晒急症室抢救病人相片 医管局 : 会检视事件

苏浚祈报警处理 誓言企硬作证

对于被指控泄漏病人私隐，苏浚祈强调：「自问公私生活分明，工作中从未破坏任何病人私隐及安全」，并透露对于不实的抹黑内容，经已报警处理。他表示，虽然未来仍可能面对包括AI造假在内的攻击，但正确的事他更会去做，并誓言若医委会将来对该名医生展开聆讯，他会企硬将他对该医生的行为所见所闻如实告知。

苏浚祈最后透露，本星期正在国外进修，之后会返回工作岗位，并表示自己问心无愧，今日过后将对此事不再作回应。

相关阅读：《造星IV》WinWin患罕见病切18cm肺部 细谈8小时恐怖手术：冇全身麻醉 向友人交代遗言

《造星V》亨仔吐苦水：月入唔过万：