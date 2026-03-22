麦明诗儿子一岁生日近照曝光 身形肥嘟嘟手脚肉感十足 学识站立似小绅士

「十优港姐」麦明诗（Louisa）自去年荣升人母后，一直对儿子高度保护，鲜少分享儿子照片，担心其样貌曝光。不过，荣升婆婆的麦妈妈麦何小娟，就难掩抱孙喜悦，不时在IG分享孙仔的成长点滴，更新频率比做明星的女儿还要高，让一众网民可以一窥麦明诗B仔的可爱模样。

麦明诗囝囝身形肥嘟嘟

日前，麦何小娟再次于IG发文，庆祝孙仔一岁生日，并上传了多张温馨的嫲孙合照，让麦明诗爱儿的近照再度曝光。从照片中可见，麦明诗刚满一岁的囝囝已经长大不少，遗传了父母的优良基因，头发乌黑浓密，身形肥嘟嘟，手仔脚仔都充满肉感，显得相当精灵可爱。其中一张照片中，小寿星身穿深蓝色Polo衫，扶着桌子站立，充满好奇地伸出小手，想要触碰面前巨大的寿桃，场面温馨又逗趣。其他照片也记录了他努力学习爬行、以及专心玩益智玩具的瞬间，看起来活力十足，是个健康快乐的宝宝。

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麦明诗囝囝获婆婆疼爱

作为儿童发展顾问的麦何小娟，在帖文中感性地写下给孙仔的生日祝福：「看着你从一个初生的小小生命，小小身躯，慢慢长成今天这个充满动力、好奇与笑容的一岁孩子，心里满是感恩。」她为孙仔在过去一年学会伸手、翻身、爬行、站立等每一个生命的奇迹而欣喜，更期望他能成为一个心中有爱、眼中有光、愿意为世界带来温暖的人。

这位「最强婆婆」更对孙仔提出四个人生期许：「保持好奇」、「保持善良」、「保持勇气」和「保持爱」，字里行间充满了对孙儿无限的爱与期望。虽然麦明诗与老公盛劲为对儿子的私隐极为保护，但透过婆婆的分享，外界也能感受到他们一家人的幸福和喜悦。

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