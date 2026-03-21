两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所

现年74岁的影坛大哥大洪金宝，曾应《提防小手》及《七小福》两封香港金像影帝，近年多次用轮椅代步，不过在家人包括太太、前港姐冠军高丽红的悉心照顾下，身体逐渐回稳，本月初于内地被网民捕获，显得面色红润眼神精灵，令粉丝放下心头大石。洪金宝一直是性情中人，原来他于年轻时赌性极强曾赌得很凶，男星黄又南近日接受传媒访问，就大爆洪金宝曾叮嘱他别像自己一样豪赌，尽现豪迈真性情，以及爱锡后辈的一片苦心。

洪金宝对后辈好言相劝

黄又南表示，当时他参与电影《叶问》，当时洪金宝虽然未有演出，却是该电影的动作指导。一天黄又南收到「柯打」，表示大哥洪金宝要见他，黄又南当时非常害怕，但只有战战兢兢的走去见洪金宝。

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洪金宝劝别像他豪赌

当二人会面时，洪金宝望向黄又南，表示「嗯....加油啦，你做得几好」，黄又南立即说多谢，之后洪金宝就开始教导这位后辈：「不过有样嘢你要记住，千祈唔好学我咁烂赌，同埋你同我都系辛苦命，都一定要做，但系加油啦，你可以嘅」。黄又南相信，是洪金宝知他当时拍了不少电影，怕他辛苦赚来的金钱全部拿去赌。

洪金宝自爆烂赌成性

黄又南就问洪金宝「乜你好烂赌咩」，洪金宝就大爆自己的烂赌事迹：「我咩唔烂赌呀，𠮶阵拍戏前面有两个Mon，我一边睇现场，一边睇马」，更大爆自己打哥尔夫球，「会50万、100万的拿去赌」。虽然洪金宝未有明言豪赌的时期是何时，但他曾访露自己于85年拍《龙的心》时，身兼导演、武术指导和主演，都只是收400万，可见当时他确实赌得疯狂。

洪金宝一赌输就大发脾气

另外洪金宝又向黄又南透露，自己一赌就会十分好暴躁，不断发脾气：「佢话佢系躁自己唔系躁人，例如当时新年成家人打牌，打咁多铺，你都畀我食番铺吖」，之后洪金宝就会大发脾气，整副麻雀倒落厕所；当打高尔夫球跟别人对赌时，自己一输，就会整袋装备丢向湖中。

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