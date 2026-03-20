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资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊

影视圈
更新时间：20:00 2026-03-20 HKT
发布时间：20:00 2026-03-20 HKT

一所外科口罩制造商被指在疫情期间，以虚假资料骗取银行批出600万元贷款，今日（3月20日）廉政公署采取行动，拘捕包括建筑工程商人潘焯鸿与其妻子朱瑞芳，以及资深传媒人潘小文在内的6人。近年转型为KOL的潘小文，其陈年绯闻史再度被翻出，她曾于2005年与当时尚未结婚的TVB花旦陈自瑶（Yoyo）传出同性恋情，更被指在沙滩上揽颈激吻，事件在当年引起极大回响。

潘小文娱记出身近年变身KOL

潘小文原名潘麒智，任娱乐记者出身，近年以KOL身份活跃于网络，其自制网台节目《娱乐小奶妈》颇具知名度，之前更曾与李婉华一同访问邓兆尊，凭借其风趣幽默的风格，表现挥洒自如。

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陈自瑶被指跟潘小文激咀

潘小文于2005年，曾跟TVB「最索人妻」陈自瑶传出绯闻。多年来打扮中性的潘小文，当年被传媒拍到与当时仍是单身的陈自瑶到深水湾沙滩漫步。报导指，两人被拍到依偎在楼梯上亲密谈心，情到浓时更被指揽颈激咀。

陈自瑶11年结婚「断背情」无疾而终

但这段「断背情」最后无疾而终，Yoyo于2011年与王浩信结婚，并在翌年诞下女儿王靖乔。入行至今已26年的陈自瑶，凭借亮丽外貌与丰满身材，一直深受网民欢迎。除了这段轰动的同性绯闻外，她的异性缘也相当旺，曾与艺人蔡淇浚拍拖，而与方力申的绯闻亦流传多年，但两人已在2021年的节目中公开否认，解释合作后便甚少见面。

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