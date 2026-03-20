苖侨伟父子激罕同场 三哥劲宠儿尽骚好老窦特征 囝囝超英气一特点获网民激赞

现年67岁的「三哥」苗侨伟，与太太戚美珍育有长女苗彤及幼子苗俊，一家人生活美满。近日三哥罕有地与儿子同框，一起参加高尔夫球职业业余配对赛，旋即成为全场焦点，网民激赞苗俊高大靓仔，跟三哥成个饼印，遗传了父母的优良基因外，还惊讶在外国读书的他，竟说得一口流利普通话，有利于在内地发展。

苗侨伟囝囝遗传父母优良基因

高尔夫球赛当天，三哥英气不减当年，挥杆姿势潇洒有力，而现年32岁的儿子苗俊，更是完美继承了父母的优良基因，身形高大挺拔，五官俊朗，阳光帅气的模样丝毫不输明星父亲。两人穿著黑白相间的「父子装」，并肩而行，时而驾著高尔夫球车穿梭球场，吸引了不少粉丝举机拍照。

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苗俊一口流利普通话获赞

在赛后访问中，一直在国外成长的苗俊以一口流利的普通话对答，令人惊讶。他谦虚地表示，此次参赛成绩不重要，更在乎的是享受过程，并透露在比赛中获得了同组的「香港高球一哥」许龙一的指导，让他获益匪浅。看著儿子对活动的投入，苗侨伟脸上流露出满满的自豪感，眼神中充满了欣赏与温柔父爱。

苗俊曾拍大胆内裤广告

苗俊外型条件出众，早已开始涉足演艺圈，他本身的正职是一名视觉设计师，近年凭著健硕身型，拍摄了一辑半裸的大胆内裤广告，一度引起网上热话，成为最帅星二代。



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