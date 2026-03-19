苏民峰批2026年「灾难位」于马来西亚？亲上火线回应 与大马缘份匪浅曾置业微赚离场

著名玄学家苏民峰近日是非缠身，一则指他称马来西亚为「灾难位」的假新闻在网上疯传，逼得他亲自发文怒斥「假假假假假的」，以正视听。但同时其「吸金」能力亦再次成为全城焦点，早前他宣布暑期开班收生，每名学生学费高达5万元，被网民算出他「时薪50万」，引起极大回响。

苏民峰发文怒斥假新闻

苏民峰近日再次成为网民焦点，源于有媒体报导今年旅行地点的吉凶位置，而标题写著苏民峰点名2026年的「灾难位」是马来西亚，更呼吁大家旅游尽量避开马来西亚。由于苏民峰的知名度，该消息迅速在华人圈子发酵，对此，苏民峰在IG上载该报导截图，打上巨大的「假」字，并留言连发五个「假」字，怒斥这是假报道：「我根本没有做过这个访问，纯粹乱写一通。」他严正澄清，要求大众切勿相信类似的假消息，亲自下场粉碎谣言。

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苏民峰于吉隆坡置业微赚离场

苏民峰凭著独到的眼光，多年来在楼市、舖市的买卖中，屡获丰厚利润，物业投资遍布全球，据保守估计，其资产早已高达2.3亿港元。其实苏民峰与马来西亚的缘份匪浅，他于2023年沽出一个位于吉隆坡的4千呎单位，持货14年只微赚了10%，苏民峰透露从未入住该单位只作投资用途，而且当年只是付了一成首期。

苏民峰天价课程吸金千万

苏民峰吸金能力亦成为近日城中热话，他计划在2026年暑假，举办为期四天、共20小时的堪舆课程，每位学费高达5万元，名额上限2百人。有网民计算，若课程满额，苏民峰将在短短四天内进帐1千万元，并得出他「时薪50万」的惊人数字，直指其吸金能力惊人，生财有道。

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