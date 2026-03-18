Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》

影视圈
更新时间：20:35 2026-03-18 HKT
发布时间：20:35 2026-03-18 HKT

现年26岁的2019年港姐季军古佩玲，凭TVB处境剧《爱回家之开心速递》中饰演「神婆June」申瑞素，甜美乖巧，带点傻气的形象，成功入屋。近日古佩玲在ig分享了一段跳舞影片，在强劲节拍下，古佩玲举手投足也充满张力，一改平日她斯文淡定的形象，不过网民焦点却落在贴身舞衣下的澎湃上围及大晒纤腰，网民纷纷期待在剧中，可以一睹「素素」的跳舞风采。

古佩玲跳舞片大晒纤腰

近日古佩玲分享自己的跳舞影片，身处练舞室内的她，穿上一件灰色超短版露脐上衣，贴身的剪裁将其夸张的上围线条，展露无遗，跟纤腰形成强烈对比，而在跳舞时腹肌线条若隐若现，性感与型格兼备。在强劲的音乐节拍下，她一改往日剧中文静乖巧形象，眼神充满自信与妩媚，随著音乐做出扭腰、甩发等力量与性感兼备的舞蹈动作。网民纷纷大赞：「原来June跳舞这么厉害」、「可以出道做跳唱歌手」。

相关阅读：古佩玲样貌再变？陈浚霆泄「女友」近照撞样《金宵大厦》Mary 被指「胶感」升级

古佩玲曾入围《中国好声音》

正当外界惊讶于古佩玲的隐藏舞技时，但原来她最大的梦想是成为一名歌手，只是在参选港姐时，导演建议她跳舞会比唱歌，更易令人留下深刻印象，所以暂时放下歌手梦，她曾接受访问透露自己私底下好钟意唱歌，私下更会录制歌曲Demo，她表示「我之前有参加《中国好声音》海选，并且成功入围了。」当时她因合约问题和正在读书，所以暂时放下了歌手梦。

古佩玲澎湃上围成焦点

古佩玲的声线属于低音和沉实，跟她的外貌有著强烈反差，现在又展示她强劲舞姿，真正是能歌善舞，有著当跳唱歌手的潜质。不过也有网民焦点，落在她澎湃上围及水蛇腰之上，在强劲的音乐节拍下，带来一片相当吸睛的画面。
 
相关阅读：古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相　

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
8小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
00:41
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
社会
5小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
巴黎一地区撞样香港公屋掀议 港男游法吓傻：以为返咗沥源！网民惊揭：巴黎公屋竟是沙田「师父」？｜Juicy叮
巴黎一地区撞样香港公屋掀议 港男游法吓傻：以为返咗沥源！网民惊揭：巴黎公屋竟是沙田「师父」？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻
《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻
影视圈
6小时前
「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」
「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」
影视圈
7小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
5小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
2026-03-17 13:20 HKT