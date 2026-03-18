《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》

现年26岁的2019年港姐季军古佩玲，凭TVB处境剧《爱回家之开心速递》中饰演「神婆June」申瑞素，甜美乖巧，带点傻气的形象，成功入屋。近日古佩玲在ig分享了一段跳舞影片，在强劲节拍下，古佩玲举手投足也充满张力，一改平日她斯文淡定的形象，不过网民焦点却落在贴身舞衣下的澎湃上围及大晒纤腰，网民纷纷期待在剧中，可以一睹「素素」的跳舞风采。

古佩玲跳舞片大晒纤腰

近日古佩玲分享自己的跳舞影片，身处练舞室内的她，穿上一件灰色超短版露脐上衣，贴身的剪裁将其夸张的上围线条，展露无遗，跟纤腰形成强烈对比，而在跳舞时腹肌线条若隐若现，性感与型格兼备。在强劲的音乐节拍下，她一改往日剧中文静乖巧形象，眼神充满自信与妩媚，随著音乐做出扭腰、甩发等力量与性感兼备的舞蹈动作。网民纷纷大赞：「原来June跳舞这么厉害」、「可以出道做跳唱歌手」。

相关阅读：古佩玲样貌再变？陈浚霆泄「女友」近照撞样《金宵大厦》Mary 被指「胶感」升级

古佩玲曾入围《中国好声音》

正当外界惊讶于古佩玲的隐藏舞技时，但原来她最大的梦想是成为一名歌手，只是在参选港姐时，导演建议她跳舞会比唱歌，更易令人留下深刻印象，所以暂时放下歌手梦，她曾接受访问透露自己私底下好钟意唱歌，私下更会录制歌曲Demo，她表示「我之前有参加《中国好声音》海选，并且成功入围了。」当时她因合约问题和正在读书，所以暂时放下了歌手梦。

古佩玲澎湃上围成焦点

古佩玲的声线属于低音和沉实，跟她的外貌有著强烈反差，现在又展示她强劲舞姿，真正是能歌善舞，有著当跳唱歌手的潜质。不过也有网民焦点，落在她澎湃上围及水蛇腰之上，在强劲的音乐节拍下，带来一片相当吸睛的画面。



相关阅读：古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相