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前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元

影视圈
更新时间：17:30 2026-03-18 HKT
发布时间：17:30 2026-03-18 HKT

前TVB节目《东张西望》主持容羡媛（Fion）自从移民加拿大后，未有放弃幕前工作，开设YouTube频道自我宣传。早前她更重操故业，与YouTube频道「Boey&Poki」合作，以《东张西望》的经典报导风格，拍摄影片揭露当地的「打工陷阱」，提醒移加港人小心防范，以免堕入骗局。

容羡媛揭露加拿大求职骗案

影片以《$60,000一夜蒸发｜我亲身经历的加拿大诈骗局！》为题，由容羡媛担任主持，访问骗案的苦主Boey。KOL Boey忆述，她透过网上论坛应征一份由加拿大宠物活动策划公司发出的职位。对方提供看似齐全的法律及税务文件，令她不虞有诈，更在对方要求下提供了信用卡资料作为器材「担保」。

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Boey被拖延支付薪金

然而，在工作一个月后，公司便开始用各种理由拖延支付薪金。Boey追讨无门，身心俱疲，事件拖了半年，她不但损失薪金，更因事件失去对人的信任，甚至出现失眠、冒冷汗等焦虑症状。在追查过程中，Boey发现除了她以外，还有多名员工及商家同样受骗，估计诈骗集团骗取的总金额超过一万加元（约6万港元）。

前皇家骑警分析案情吁保留证据

为增加影片的专业性，容羡媛更邀请到前加拿大皇家骑警高级警官Gary Sir分析案情。Gary Sir指出，该公司的行为已构成加拿大刑事法第380条的诈骗罪，并形容这是一种典型的诈骗手法。他提醒市民，尤其是在经济环境不佳时，求职骗案会更加猖獗。他建议求职者在答应工作前，应先对公司进行背景调查，并务必保留所有书面通讯及交易记录，以便日后追讨。

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容羡媛提醒港人初到加国万事小心

影片最后，容羡媛提醒初到加拿大的香港人要万事小心。这次她以熟悉的《东张西望》风格，将严肃的防骗资讯以生动方式呈现，获得不少网民赞赏，认为影片资讯实用，能有效帮助新移民提高警觉。

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