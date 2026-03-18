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小S街边崩溃痛哭 于黑人范范家门前瘫软需人搀扶 老公许雅钧日前再卷疑似偷食风波

影视圈
更新时间：15:30 2026-03-18 HKT
发布时间：15:30 2026-03-18 HKT

台湾女星徐熙娣（小S）日前被爆老公许雅钧疑搭讪徐熙媛（大S）辣妹粉丝，更提出私约并传出殡照证明身份，绝密对话被台媒曝光，事后许雅钧未有否认对话内容的存在，仅表示自己光明正大由衷感谢每一位守护大S的粉丝，事件再度引发外界质疑许雅钧对婚姻不忠。其实小S多年来一直被传忍受老公偷食及无性婚姻，近年更面对丧姊之痛，她的情绪起伏一直是外界关注焦点。今日（18日）有台媒报导，月初拍得小S于街头痛哭，引发粉丝忧心。

小S在路边放声大哭

据台媒报导，小S于3月5日为其节目《小姐不熙娣》录制外景特辑，然而收工后却被直击情绪突然失控。当晚近九点，她搭车抵达好友陈建州（黑人）与范玮琪（范范）的住处，下车时已是泪流满面，更一度在路边放声大哭，神情哀戚，看似悲伤到无法自行走路，最终需由两名助理左右搀扶才得以进入屋内，场面令人格外心疼。

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小S笑对镜头私下却陷情绪低谷

据指，小S当天行程相当忙碌紧凑，敬业地完成所有工作。她从中午便出发，奔波于台北各地进行录制，傍晚时分收工离开时，脸上仍挂著笑容，心情看似相当愉快。晚间，她与节目班底及多位来宾在一家喜剧俱乐部完成最后一站的录影，众人约于晚间八点前陆续离开，一切看似如常，与她后来情绪溃堤的模样形成强烈对比。据悉，小S在两名助理离开后，便独自待在友人家中，直到深夜也未见其离去。外界猜测，小S情绪不稳可能与多重压力有关。

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