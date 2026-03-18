「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」

现年38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby），自去年与坐拥10亿身家的富商男友杨振源（Benny）结束8年情后，生活重新出发。单身后的她积极扩大社交圈子，穿得超进取增加人缘，桃花与事业齐齐开运。近期她担任活动司仪时，以一身超性感战衣示人，火辣指数爆灯，尽显单身贵族的自信魅力。

陈庭欣弯腰鞠躬骚丰满身材

陈庭欣早前在网上预告，自己一日之内会在电视上出现六次，从主持到剧集，曝光率极高，简直就是「TVB JOB后」，最近她就为一个马年春茗晚宴担任司仪。陈庭欣化上精致妆容，颜值极高，而身上那件超低胸的深蓝色闪片晚装更是全场焦点。吊带V领设计将她白滑的香肩和锁骨表露无遗，更完全突显了她极之丰满的傲人上围，性感诱人。在台上，陈庭欣表现专业，笑容满面，而在她一个弯腰鞠躬向观众致谢时，丰满上围更几乎完全暴露于镜头前，画面极其震撼，火辣身材一览无遗，令人赞叹她保养得宜。

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陈庭欣弯拜狐仙

自从与拍拖8年的杨振源分手后，陈庭欣由九肚山爱巢搬回黄大仙的蜗居。不过，她身边的朋友都对她爱护有加，特别是「金牌媒人」林盛斌（Bob）更公开表示要为她介绍男朋友。早前，林盛斌便带同陈庭欣去拜狐仙，为即将来临的马年祈求良缘，片中可见陈庭欣诚心跪拜，念足108次经文，态度极之虔诚。

陈庭欣结识匹克球场主

林盛斌亦已为她介绍男士，其中一位是匹克球场主，正好与近期爱上打匹克球的陈庭欣有共同话题，两人更已在一个活动午宴上见过面。虽然觅得男友形势大好，但陈庭欣坦言并不心急：「始终都咁多年嘅时间，系需要少少多啲嘅日子，去淡化一下自己。」

陈庭欣静下来心情仍然低落

尽管在人前总是展现坚强乐观的一面，但陈庭欣亦承认，情伤未完全愈合。她表示：「有时自己一个人静落嚟，或者我有同佢（前度）沟通嘅时候，个情绪会系down返啲。」她坦承，身边的闺密都知道她有时候是在「扮冇事」，幸得她们的陪伴，让她感到非常温暖。

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