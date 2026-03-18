刘德华再度拜访白雪仙 汪明荃晒「捞起」合照 97岁仙姐罕做一举动证精神又健康

97岁粤剧名伶白雪仙（仙姐）德高望重，深受后辈敬爱。天王刘德华继上月农历年初六专程上门拜年后，近日再度探望白雪仙，同行更有汪明荃（Liza姐）、罗家英等好友，场面温馨。

汪明荃再遇华仔仙姐

汪明荃昨日（17日）在IG分享了这次愉快的聚会，并写道：「真估唔到咁快又同仙姐、华仔见面，仲齐齐『捞起』添！真开心！」从她发布的合照可见，刘德华、白雪仙、汪明荃、罗家英及几位朋友围在桌前，兴高采烈地一同「捞起」，每个人脸上都挂著灿烂的笑容，气氛欢乐融洽。

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白雪仙精神矍铄齐「捞起」

照片中，现年97岁的白雪仙精神矍铄，而过往有后辈探访时，她大多会安坐于饭厅的「C位」拍摄合照。但这次白雪仙罕有地与大家一同站立，更拿起筷子齐齐「捞起」，足见她当日心情极佳，身体看来相当健康。刘德华对前辈一向敬重有加，短期内两度登门探望，可见他与白雪仙之间感情深厚。

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