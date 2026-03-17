MIRROR御用舞者癌前病变急动手术 自爆一度情绪崩溃 曾参加《造星IV》转型做网红

曾于2021年参加ViuTV选秀节目《全民造星IV》的舞者莫家琪（Kaki），虽然未成功做歌手，但仍与不少艺人有合作，曾为MIRROR、洪嘉豪、陈慧娴、MC张天赋等歌手伴舞。近年莫家琪更成为YouTuber，不时拍片分享生活。近日，她在YouTube频道上传影片，自爆早前进行身体检查后，意外发现患上「子宫颈癌前病变第二级（CIN 2）」，最终需进行手术切除病变组织。她希望透过自身经历，呼吁广大女性关注子宫颈健康，切勿忽视定期检查的重要性。

Kaki莫家琪确诊CIN 2

影片中，莫家琪详细讲述了发现病情的经过。她表示，在一次切除粉瘤的手术后，突然收到医院来电，告知她早前做的子宫颈抹片检查（Pap Smear）报告结果异常。经医生建议进行阴道镜深入检查后，最终确诊为「子宫颈癌前病变第二级」。

莫家琪解释，此病变多由持续感染HPV病毒引起，细胞出现异常增生。若不及时处理，有机会恶化成第三级（CIN 3），甚至演变成子宫颈癌。由于病情已届第二级，单靠自身抵抗力难以痊愈，医生建议她尽快进行「子宫颈电环切除手术（LEEP）」，将病变细胞组织切除。

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Kaki莫家琪庆幸及早发现

回想当刻，莫家琪坦言自己一时难以接受，情绪曾经崩溃。她庆幸自己只是一时兴起做了检查，否则可能在四、五年后才发现，届时病情或已恶化至更严重的地步。她强调，子宫颈癌早期几乎没有任何病征，自己亦无感到任何不适，再次突显了定期检查的关键作用。

莫家琪在影片中亦分享，医生曾询问她关于生育的计划，并提醒手术后子宫颈会变短，虽不影响怀孕，但会增加早产风险。因此，她决定接受手术，并将这段经历公诸于世，希望以「活生生的例子」提醒所有女性，不论年纪，都应将健康放在首位。

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Kaki莫家琪鼓励女性定期做抹片检查

莫家琪在片末感性呼吁：「希望可以藉著这个机会好好呼吁一下，大家一定要定期做这个抹片检查。」她坦言，将自己的健康推迟处理，后果可能不堪设想。她勇敢分享的经历获得大量网民支持，不少人感谢她的提醒，并表示会立即预约身体检查。