五月天香港演唱会头场取消引发公关灾难 阿信于深圳骚鞠躬道歉求谅解：我只是普通人

台湾天团五月天近日香港演唱会头场取消风波，愈演愈烈，香港消委会已接获194宗投诉，而主办方除了安排退票外，又宣布加开40分钟彩排，让头场受影响乐迷可以免费入场观看。近日五月天主唱阿信(陈信宏)，在深圳一场演出中，首度公开向所有受影响的乐迷鞠躬道歉，并坦言：「脱下衣服之后，我跟你们一样，都是那么普通的人。」

阿信内地演出鞠躬道歉

近日五月天主唱阿信，在担任F4《F☆FOREVER恒星之城巡回演唱会》深圳场嘉宾时，提到近日的演唱会争议：「再过几天我们在香港有演唱会，其实最近也忙很多事情，有些做得好，有些做得不好。我说这些啊不是要来求安慰、求抱抱。这25年要穿上一袭所谓名为歌手的衣服，看起来似乎亮晶晶的，但其实还挺重的，也挺累的。」他为近期事件引发的种种困扰与变动，向所有观众深深鞠躬道歉，他坦言：「脱下衣服之后，我跟你们一样，都是那么普通的人。」

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阿信承诺做好每场演出

阿信承诺之后会做好每一场的演出，他表示：「如果今天晚上有表现不好的地方，或者最近这一阵子有很多的事情，让大家产生了很多的困扰，产生了很多的变动，在这里我也跟大家致上最诚挚的歉意，好吗？不过呢，有句话说，如果道歉有用的话……是的，所以我们会接下来继续做好每一件事情，包括在『恒星之城』的每一场演出，好不好。」阿信的一番诚恳说话，获得现场观众如雷掌声。

五月天演唱会头场无故取消

五月天主唱阿信公开道歉，源于一场愈演愈烈的公关危机。五月天原定3月24日的《回到那一天》香港头场演唱会，主办方突然宣布取消，虽然改为加开3月29日庆祝成团日的场次，又宣布头场观众可以退款，但已为乐迷带来不便，尤其是专诚由外地而来的乐迷，住宿行程均受到影响，而近日主办方再宣布加开40分钟彩排，让头场受影响乐迷可以免费入场观看，再加上阿信真诚道歉，希望解决是次风波。

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