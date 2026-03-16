50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症

现年50岁的昔日性感女星麦家琪，近年淡出娱乐圈，专注于内地发展KOL事业。近期，有网民在广东肇庆广宁县的一家云吞面店偶遇了她，但眼前的景象却让人大感意外。麦家琪并非明星光环下的座上客，而是穿著朴素的员工制服、头戴棒球帽，与普通店员无异，亲手收拾餐桌上的厨余垃圾，并熟练地擦拭桌子。她更在社交媒体自爆，每天凌晨5时多便开始上班，甚至亲自担任「洗碗工」的角色。原来，这家面店正是她所开，虽然身为老板，她却选择洗尽铅华，事事亲力亲为，勤奋的模样十分「接地气」。

麦家琪亲力亲为打理面店

据悉，这家名为「国宁云吞」的面店开设在广宁县，而这里正是麦家琪丈夫王国豪的家乡。相比许多北上发展并选择在深圳、惠州等大城市赚快钱的港星，麦家琪选择跟随丈夫回到家乡，扎根于这个宁静的小县城，过著平淡而实在的生活。她本人是广宁云吞的忠实爱好者，曾笑言自己能一口气吃三碗。出于这份热爱，加上丈夫的出资支持，夫妻二人合作开设了这家小店。从店内工作到清晨到市场采购新鲜食材，麦家琪都亲自落手落脚，将小生意经营得有声有色，而面店的价钱亦便宜，一碗云吞面卖10元左右。

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麦家琪曾陷裸照风波

回顾麦家琪的演艺生涯，可谓充满波折。中学未毕业便参选香港小姐的她，曾是当届热门，却最终无缘五强。她认为这与当时爆出的裸照风波有关。就在她落选的第二天，有周刊刊登了她15岁时被前男友诱骗拍下的裸照，事件对她造成巨大影响。不过，如她今坦然面对过去，并将这段经历转化为教育子女的教材。「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇，」她表示，自己会将整件事的来龙去脉告知孩子，让他们学会自我保护，避免重蹈覆辙。

麦家琪被标签为三级片女星

尽管因裸照事件及后来的性感形象被标签为「三级片女星」，但麦家琪透露，当年曾有片商出价过百万利诱她拍摄三级片，但她不为所动，坚守自己从未在电影中露点的底线。

麦家琪诞三子走出抑郁

事业之外，麦家琪的家庭生活也曾面临挑战。她曾分享，在诞下长子后一度患上产后抑郁，形容那段时期对母子二人都是一种「虐待」。出于对长子的愧疚，她决定再生育，希望给儿子一个伴。随著二儿子及小女儿的相继出世，她的抑郁症才慢慢治愈。

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