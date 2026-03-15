第19届亚洲电影大奖｜章子怡封「卓越亚洲电影人大奖」感恩狗仔队消失  刘俊谦夺飞跃奖同太太视像庆祝

《第19届亚洲电影大奖》今晚（15日）於戏曲中心举行，章子怡获颁发「卓越亚洲电影人大奖」，刘俊谦则获颁「亚洲飞跃演员奖」，而刘昊然获颁「AFA新世代奖」。

章子怡望演现实主义作品

章子怡对于获颁发「卓越亚洲电影人大奖」，她表示很开心，对上一次于该颁奖礼凭《一代宗师》获奖，再次来港感觉跟香港有很深的缘份，心情更加轻松。谈到再次来港心情是否不一样，她表示以前香港有很多「狗仔队」，现在也不见了，与香港媒体交流感觉很友善，话题焦点在电影上，让她放松很多。谈到可有什么角色想挑战，她表示想拍一些现实主义活在当下的戏，又大卖关子好快投入拍新戏，届时具体情况大家会看到。谈到她当演员及导演感觉可有不同，她坦言若然选择角色时，想挑选有灵魂有趣的角色，导演工作则被要求，但颇有意思，不过要编导好辛苦，好像精神分裂，需要一边演出一边看著个萤幕，但有好剧本会尝试。

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刘俊谦跟蔡思韵视像庆祝

刘俊谦则获颁「亚洲飞跃演员奖」，他坦言好开心，亦很久未有出席颁奖礼，又认为奖项对演员一种肯定，同时亦子张需要，因为是一种很大的鼓励，但不敢说奖项为自己在事业上带来一支强心针。谈到得奖会如何庆祝，刘俊谦透露太太蔡思韵身在外地工作，领奖后会跟对方视像见面当一齐庆祝，颁奖礼后翌日也随即投入工作。谈到演出以最深刻的拍摄经验，刘俊谦坦言每次拍摄会面对不同的挑战同难题，每次也很独特，又笑言跟太太合作当然最深刻难忘。刘俊谦更透露好想做编剧和导演工作，自己亦有写故事，正在筹备阶段当中，希望扩阔自己领域。

刘昊然视发哥做偶像

至于获颁「AFA新世代奖」的刘昊然，表示自己入行已12年，获得肯定好开心，最难忘好荣幸在2024年跟周润发合作演出电影《唐探1900》，自小睇对方的电影长大，也视发哥为偶像，能够在片场一起拍戏，对方也很愿意将自己的经历跟大家分享，而且每朝带他们一齐跑步。他说：「发哥更相约在香港一起去跑半马，不过今次行程紧密，唯有留待下一次。」谈到可有角色想演， 刘昊然表示在演戏上也有点历练，但演员需要跟著年龄去演，自己也开始长大，想演父亲的角色，他本身跟父亲也有交流，若要演父亲角色，都会去想甚样教育孩子。

许恩怡担任应届青年大使

大会邀得来自泰国的洪天逸 (Mean)、香港的许恩怡 (Natalie) 以及台湾的蔡凡熙 (Kent)担任应届青年大使。至于上一届担任青年大使的林明祯和卢镇业（小野）在台上分享感受。对于担任应届青年大使，许恩怡表示好感恩又荣幸，昨晚联同洪天逸和蔡凡熙拍摄宣传片，这些经历很珍贵，因为拍摄地点跟屋企相距离5分钟路程，是她平日游泳的沙滩，所以跟两位演员分享日常生活，感觉温暖又开心，并会记得这个经历。

蔡凡熙踏入新里程碑

台湾演员蔡凡熙表示两年前曾出席亚洲电影大奖颁奖礼，当时担任颁奖嘉宾，今次则担任大使感觉与颁奖礼一起进步，十分荣幸又开心，自己踏入一个新的里程碑，又自言入行已十年，但仍可做到『青年大使』。谈到今次来港，他笑言跟香港粉丝在网上聊天，自己也很喜欢香港，今次之行并未有时间外出品尝香港美食，希望完成工作有时间去食避风塘炒蟹。

蔡凡熙拍宣传感紧张

泰国演员洪天逸，坦言能够来港参与电影盛事感到很兴奋，又搞笑指跟另外两位演员合作拍宣传片，感到好紧张，差些影衰泰国演员个名，但最后也顺利完成拍摄。他又指并非首次来港，以往来港也是旅行，今次是首次为工作来港，更大赞香港是一个好温暖又有魅力的地方。他笑说：「今次之行顺道去拜神，发现好多人，一半也是泰国同乡。」

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