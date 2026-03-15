中年好声音4｜尤淑情唱喊3女评审攞MVP  肥妈忆亡夫收唔到声  海儿谷娅溦超感动

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》最新一集「导师分组赛」于周日播出，赛况愈趋激烈。今晚赛事充满「洋葱」，多位参赛者都唱到喊，其中来自马来西亚的尤淑情，唱出张惠妹的《我最亲爱的》，她充满感情的完美演绎，亦唱喊了三位女评判肥妈、海儿同谷娅溦，尤其肥妈因为忆起天上的亡夫，几乎哭得「收唔到声」，而她亦取得今辑赛事首个MVP奖项。

尤淑情唱哭3女评审

尤淑情越洋来港参赛，她表示近期都未有返回马来西亚，所以都好挂住留在当地的老公。因为全心全意投入了在参赛歌曲《我最亲爱的》，故此发挥一流，而她的感动演唱，令肥妈、海儿及谷娅溦都忍不住流下泪来，而尤淑情本人亦流出不少眼泪。周国丰、张佳添盛赞尤淑情将歌曲的感情发挥得淋漓尽致，而肥妈更边哭边道：「你头先一路唱，我本来都唔想谂起我先生，不过我哋大家都系有感情嘅动物....所以我认为，唱歌时感情系重要过技巧」。尤淑情得到评判的一致赞好，最终取得98分，而她更取得今辑比赛的首个MVP奖项，她特意多谢红队老师布志纶：「系老师逼我去唱呢首歌」。

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吴亦伟记挂老婆仔女

而来自台湾的吴亦伟同样唱张惠妹的歌曲，他演唱《真实》获评审赞赏可以唱出歌中的沉痛感觉。吴亦伟之后亦话，自从上次比赛到现在每天都不停工作，要录歌和练歌等，睡不够4小时，过程虽辛苦但他不想放弃梦想。他之后更表示很久没有见老婆和孩子：「我说『爸爸很对不起你们』，但我也没办法带他们来，因为机票很贵。」说完「机票很贵」，现场即传出笑声。

梁煜坤有好朋友离开

而绿队的另一位成员梁煜坤，就唱出张学友名曲《心碎了无痕》，他全程眼泛泪光极有感情。梁煜坤表演完之后说：「因为可能是我比较脆弱，然后听到这样的歌呢，内心会有触动、揪心一样。」之后他开始爆喊：「今天有好朋友离开，我唱到『求你千千万万不要走的时候』，我很难受……」。之后他不停饮泣，场面十分伤感。最后今集淘汰了有病在身、发挥失准的袁帅，以及朗尼和彭梓嘉。

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