陈启泰惊爆《百万富翁》曾造假：老板有远见 周星驰提两特别要求 揭陈芷菁被耻笑25年秘密

现年61岁的陈启泰，早前自爆曾患重度抑郁，幸好最后得到老婆细心的照顾，最终成功康复，现在已宣布全面复出。陈启泰最近接受网台访问，大爆其代表作《百万富翁》背后鲜为人知的秘密，他讳言节目曾经为了送出100万而「造假」，并大爆当日周星驰上《百万富翁》时的另类要求。陈启泰表示，他在此节目中最需要道歉的一人，原来是其相识多年的好友，她竟然因为上《百万富翁》，而被取笑到现在！

周星驰上《百万富翁》

陈启泰于2001年开始主持《百万富翁》，节目开头由数点收视，之后变为双位数，再变成二十多点，最后上升至三十多点，陈启泰亦因而奠定「亚视一哥」的地位。因为节目太受欢迎，故此曾出现「慈善版」，犀利到连周星驰也上去「玩埋一份」，而陈启泰就大爆原来周星驰有特别要求。

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陈启泰：你唔畀周星驰100万系咪傻㗎？

陈启泰表示：「星爷上到嚟，就一定有特别要求，除咗要求奖金一定要高之外，佢仲要做陈启泰，由佢做主持角色，我去答」。网台主持笔华棋立即表示：「可以要求奖金高㗎咩？」，陈启泰就话：「你如果做一个电视台，仲系一个弱台，你唔畀100万佢，你系唔系傻㗎？你几多钱都请佢唔到啦，如果佢唔上嚟」。陈启泰之后补充，其实因为是慈善版，故此节目组认为可以增加节目效果，故此于慈善版中，陈启泰会突意多点提水，而节目组的幕后人员亦会畀贴士，最终周星驰顺利赢得100万。

陈启泰爆封小平要送100万

除了慈善版之外，原来《百万富翁》亦试过因为非节目原因，而刻意降低问题难度，务求要完成「送出100万」的任务。当时《百万富翁》极受欢迎，连TVB亦要外购另一游戏节目《一笔OUT消》来跟《百万富翁》打对台。因为强敌来袭，亚视要想办法守住收视，陈启泰表示：「当时亚视老板叫封小平，佢系个好有远见嘅人，佢当时话一定要送100万出去」，因为要达到目的，陈启泰承认当时「有降低少少问题嘅难度」，「之后我哋好好彩遇到参赛者陈汉翔，最终佢攞到100万，到第二日当时七张A1头版，都系《百万富翁》送出100万，你知唔知当时一份报纸头条要收几多钱？依家系7张报纸都头条，仲要大赞个节目，送出呢100万真系抵」。

陈芷菁惨被耻笑25年

对观众来说，《百万富翁》其中一个最大记益点，就是陈芷菁和邓光荣齐齐于慈善版参赛，陈芷菁非常有信心地答错，她的一句「我读Drama㗎」，观众到现在仍记忆犹新。陈启泰表示：「芷菁真系阴功，我要郑重同佢道歉。其实𠮶阵慈善版，我哋谂过系唔可以吓吓都畀嘉宾们赢好多钱，一啲要好多，一啲就唔可以，好遗憾陈芷菁和邓光荣系要壮烈牺牲，所以我哋冇畀佢哋好多贴士。到依家佢都仲畀人笑紧，所以我要Say Sorry」。而陈启泰透露，现时已应承同HOY TV合作，将会主持一个类似《百万富翁》嘅全身Game Show，将会于6、7月播出：「到时我会邀请芷菁嚟玩一雪前耻」。

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