向华强儿子向佐失控「飞踢」他人 主持人：我是有不爽的 引发网民猛烈批评无品

中国星集团主席向华强与陈岚的41岁长子向佐，日前在上海出席「微短剧品质盛典」时，一个突如其来的「飞踢」动作险些踢中主持人百克力的头部，惊险画面在网上疯传，引发网民猛烈批评。事后，向佐在微博公开向主持人道歉。

向佐表演功夫惹争议

活动当日，向佐在台上表演完功夫后，主持人百克力上前互动，开玩笑说：「我还是第一次看有人穿著丝绒西装，还能把拳打得这么好的。」话音刚落，向佐突然转身向百克力头部使出一记凌厉的飞踢，幸好百克力反应迅速，及时后仰闪避，才未有被踢中。百克力当下虽然保持专业微笑，但事后坦言：「有那么0.01秒我是有不爽的，确实是被愣住了……有点被吓到。」他同时也呼吁大家不要过度解读。

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网民狠批向佐不尊重人

尽管主持人出面缓颊，但影片曝光后，向佐的行为点燃了网民的怒火。大批网民在其社交媒体下留言，狠批他的举动极之无礼，「真的很没礼貌，怎么会拿飞踢对著主持人」、「你的真性情就是没素质」、「没品没德没教养，作为两名孩子的父亲，应该做个好榜样」。网民普遍认为，无论是否为了综艺效果，这种突如其来的危险动作都显得对主持人极不尊重。

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向佐公开致歉承认举动吓人

在舆论压力下，向佐迅速在微博上向百克力道歉，他写道：「我后来回看反思了，昨天那一脚吓到你很对不起，对不起对不起对不起100遍！」并表示很高兴收到对方的访谈邀请。对于向佐的道歉，百克力也大方回应：「风里雨里，我在播客间等你」，二人互动似乎已将这次风波化解。