混血肥仔曾达恩疑涉家暴前妻芊蕙子罪成后首发声 被BBO割席：合作关系结束

YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy）近年争议不断，继去年被指婚内出轨，疑似与YouTuber丁丁（丁彦均）发展婚外情后，近日网上再流传一张英国法庭的公开资料截图，指一名叫「TSANG TOMMY」的男子于2025年12月31日因「殴打罪（Assault by beating）」被定罪，而该人被怀疑就是曾达恩本人，其后网红Bob叔大爆曾达恩家暴芊蕙子（Luby），事件引发讨论。曾达恩今日（13日）首度发声，与所属YouTube频道「BBO | Black Box office」各自发表声明。

BBO发声明与混血肥仔终止合作

事件发酵后，由曾达恩主理的YouTube频道「BBO | Black Box office」于今日（13日）在社交平台发出黑底白字的「割席」声明，正式宣告与他分道扬镳。声明中写道：「BBO与曾达恩（混血肥仔、Tommy Tsang）之合作关系已正式结束，他将不再参与本频道任何节目制作及相关工作。」频道同时表示，未来将会有限度更新，直至完成内部人事安排。

在BBO发出声明后不久，曾达恩也透过IG首度发声，证实与BBO终止合作消息。他在声明中表示：「本人曾达恩（Tommy Tsang）已与BBO终止所有形式合作关系。」他亦感谢过去与团队合作的珍贵经历，并向所有幕前幕后同事及观众致谢。

相关阅读：混血肥仔曾达恩涉家暴罪成Bob叔证「打女人」 曾传偷食丁丁毁人设 前妻芊蕙子首开腔

混血肥仔疑涉家暴前妻芊蕙子

日前曾达恩被爆在英国家暴罪成，其前妻芊蕙子发文：「过去一年多，我确实经历了很多困难，而这些事情直到现在，仍然未完全过去。坦白说，这一切对我造成了很深的伤害。每天，我都很努力地从井底一点一点往上爬；然而，现实与各种压力，却一次又一次把我拉回去，反复循环。很多时候，我都觉得自己几乎承受不住。有些伤口，并不是那么容易说出口。但我仍然感谢当时的自己，能够坚定地保护自己。公义经常迟到，但至少，它没有缺席。凭一口气，点一盏灯。未来的路依然很难，但我仍会继续寻找走下去的路。最后，如果你正在经历不幸，请一定要坚定地选择自己，好好爱自己，成为自己最强大的后盾。谢谢大家。」令曾达恩形象再度受到重创，不少网民都关注他在英国当地犯法，是否影响移民申请。

相关阅读：混血肥仔曾达恩与索女主持丁彦均同游越南惹争议 丁丁无惧又被断正公开剖白关系