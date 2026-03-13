Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪

影视圈
现年79岁的殿堂级艺人「秋官」郑少秋，近年淡出幕前，几乎销声匿迹，令无数戏迷粉丝甚为挂念。近日有网民在社交平台小红书上载了一段7年前郑少秋与粉丝见面的影片，影片即时被疯传，然而粉丝回看片段却感到无比心酸，甚至表示「一边看一边落泪」。

郑少秋珍贵影片流出

从影片中可见，当时已年过70的秋官，身穿一套花纹西装，一贯其潇洒帅气的形象。他满脸笑容，亲切地与在场的粉丝互动，不断挥手及连声说「多谢」、「谢谢你们」，精神面貌看似不俗。然而，镜头下的他身形却极度瘦削，身躯单薄得像「纸板人」一样，西装外套显得有点松垮，脸颊亦有些凹陷。虽然他全程保持笑容，但仍难掩一丝疲态。在与粉丝互动的过程中，身边亦有工作人员贴身陪同，并在他移动时作出搀扶引导，情况令人关注。

粉丝担心郑少秋边看边落泪

这段影片在今天看来格外令人感触，不少网民留言表达心痛，其中发布影片的作者回复指「我一边看一边落泪」，有粉丝则感叹「以前我们都年轻，没想到时光荏苒」、「总以为来日方长…」，字里行间流露出对秋官的思念与担忧。

郑少秋疑未摆脱丧女阴霾

秋官近年深居简出，有指或与他经历丧女之痛有关。2023年10月，郑少秋与首任女友卢慧茹所生的大女儿郑安仪于美国自杀身亡，终年55岁。经历「白头人送黑头人」的沉重打击，据悉秋官至今仍未能走出阴霾，心情大受影响，这或许是他选择神隐、不愿公开露面的主因。

郑少秋23年于机场被捕获

事实上，郑少秋对上一次公开露面，已经是2022年6月，当时他现身女儿郑欣宜的演唱会为爱女打气。自此之后，除了2023年初在机场被汪明荃捕获合照外，秋官已有近两年时间未有在公众场合出现，让外界对其状况更添关心。

