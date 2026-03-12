关秀媚当梅艳芳替身感委屈 影坛大哥6字安慰终坐「主家席」 网民惊讶面部僵硬零表情

60岁的关秀媚，于1987年参选港姐入行，拍过不少脍炙人口的电影，包括《贼王》、《黑马王子》等，息影多年后，近日复出并进驻小红书，现在回复单身的她，又自爆在圈中的辛酸经历，近日她拍片提到曾在电影《醉拳2》担任梅艳芳替身，本来心里不舒服的她，当时得到成龙大哥一句安慰，最后由客串角色，慢慢上位坐到去主家席。不过网民焦点却落在她的外貌上，虽然关秀媚至今皮肤仍是白滑，但说话时却是零表情，非常绷紧，网民纷纷感叹岁月催人。

关秀媚客串只为见李连杰

关秀媚在影片中回忆，当年从电视圈转战电影圈并不容易，她的首个大银幕机会，来自刘镇伟的邀请，参演了《霸王女福星》。有趣的是，刘镇伟当时甚至未见过她本人，只因他的妈妈很喜欢关秀媚在电视剧中的演出，便力邀她加入剧组。事业起步后，关秀媚坦言为了见到自己的偶像李连杰，特意去客串《鼠胆龙威》，只为一睹巨星风采。

关秀媚获成龙特别照顾

关秀媚之后说了一段辛酸经历，她忆述在拍摄电影《醉拳2》时，剧组突然拿来一套属于女主角梅艳芳的戏服让她穿上。关秀媚忆述，「点解佢哋俾梅姐套衫我着嘅？」工作人员并未多作解释，只是催促她：「你跑啦，喺楼梯𠮶度跑得㗎啦！」原来当时的梅艳芳档期排得密密麻麻，因要赶往下一个工作，简单的跑楼梯戏份便需要替身代劳。关秀媚当下心情复杂：「我系嚟做演员，点解会嚟咗做替身嘅？我个心有啲唔舒服！」她认为自己是来演戏的，却被临时当作替身，百般滋味在心头。此时成龙大哥亲切地安慰她道：「导演会记得妳」，一句话将关秀媚带离低谷。

关秀媚「登六」后面部零表情

关秀媚其后上位，最终坐上了「主家席」，成为了核心演员，但网民焦点却落在她僵硬的面容上，指她虽然依旧白滑，亦看不出已经「登六」，可是说话时零表情，网民却觉得颇为突兀，昔日的宅男女神再不复见。

