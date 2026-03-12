Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关秀媚当梅艳芳替身感委屈 影坛大哥6字安慰终坐「主家席」 网民惊讶面部僵硬零表情

影视圈
更新时间：22:00 2026-03-12 HKT
发布时间：22:00 2026-03-12 HKT

60岁的关秀媚，于1987年参选港姐入行，拍过不少脍炙人口的电影，包括《贼王》、《黑马王子》等，息影多年后，近日复出并进驻小红书，现在回复单身的她，又自爆在圈中的辛酸经历，近日她拍片提到曾在电影《醉拳2》担任梅艳芳替身，本来心里不舒服的她，当时得到成龙大哥一句安慰，最后由客串角色，慢慢上位坐到去主家席。不过网民焦点却落在她的外貌上，虽然关秀媚至今皮肤仍是白滑，但说话时却是零表情，非常绷紧，网民纷纷感叹岁月催人。

关秀媚客串只为见李连杰

关秀媚在影片中回忆，当年从电视圈转战电影圈并不容易，她的首个大银幕机会，来自刘镇伟的邀请，参演了《霸王女福星》。有趣的是，刘镇伟当时甚至未见过她本人，只因他的妈妈很喜欢关秀媚在电视剧中的演出，便力邀她加入剧组。事业起步后，关秀媚坦言为了见到自己的偶像李连杰，特意去客串《鼠胆龙威》，只为一睹巨星风采。

相关阅读：90年代TVB「最强小花」压力爆煲与《欢乐今宵》有关 因一事决转战电影圈：好似傻咁企咗喺度

关秀媚获成龙特别照顾

关秀媚之后说了一段辛酸经历，她忆述在拍摄电影《醉拳2》时，剧组突然拿来一套属于女主角梅艳芳的戏服让她穿上。关秀媚忆述，「点解佢哋俾梅姐套衫我着嘅？」工作人员并未多作解释，只是催促她：「你跑啦，喺楼梯𠮶度跑得㗎啦！」原来当时的梅艳芳档期排得密密麻麻，因要赶往下一个工作，简单的跑楼梯戏份便需要替身代劳。关秀媚当下心情复杂：「我系嚟做演员，点解会嚟咗做替身嘅？我个心有啲唔舒服！」她认为自己是来演戏的，却被临时当作替身，百般滋味在心头。此时成龙大哥亲切地安慰她道：「导演会记得妳」，一句话将关秀媚带离低谷。

关秀媚「登六」后面部零表情

关秀媚其后上位，最终坐上了「主家席」，成为了核心演员，但网民焦点却落在她僵硬的面容上，指她虽然依旧白滑，亦看不出已经「登六」，可是说话时零表情，网民却觉得颇为突兀，昔日的宅男女神再不复见。

相关阅读：90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
11小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
14小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
9小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
8小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
14小时前
前TVB「楼后」单身生活枯燥乏味 千元包起3小鲜肉陪伴 韩系美少年外貌体格精壮
前TVB「楼后」单身生活枯燥乏味 千元包起3小鲜肉陪伴 韩系美少年外貌体格精壮
影视圈
6小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
8小时前