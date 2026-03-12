Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好声音》海儿车厢翘脚惊现神秘黑色？低胸短裙包唔住诱人上围  老师变超性感女团

影视圈
更新时间：18:30 2026-03-12 HKT
发布时间：18:30 2026-03-12 HKT

现年29岁的「音乐女神」海儿（Hedy），凭担任《中年好声音》人气评审而爆红，以其出众身材、高颜值及精湛的音乐造诣得到网民支持，人气居高不下，不少参赛者和网民都尊称她「海儿老师」。海儿近日再于IG发放福利图，见海儿如像化身高颜值「韩国女团成员」，她化上精致的韩式妆容，于豪华车厢内不止尽骚丰满白滑上围，她穿上超低裙于车子内翘脚更惊现「神秘黑色」，再次将她的高颜值和火辣身材完美展示。

海儿变身韩式「女团」极性感

海儿于IG中发放3张绝美新照，见蓄有一头金发的海儿束起长发，只留两边金发垂俏脸的两边，有别于平时的端庄老师形象，更添减龄和少女感。海儿身处于豪华车厢中，当中的白色皮座位及豪华设施极为亮眼好有梦幻感，海儿亦「衬晒色」穿上白色吊带低胸闪闪短裙仔，再配上精致长靴，绝美打扮甚有韩国女团成员的味道，十分吸睛。

相关阅读：《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫

海儿车厢中翘脚超诱人

海儿今次的新相依然颜值在线，她面对镜头甜笑肯定令粉丝晕得一阵阵，再加上她的战衣十分性感，吊带低胸设计让她的姣好身材几乎夺衣而出，无论正面或侧面看都充满立体感，简直是美不胜收。而海儿的裙子裙摆极短，坐在车内裙摆更向上缩高，当她翘起长腿的时候，于私密地带更看到「神秘黑色」。相关的照片的确极具美感，尽骚海儿的绝美容颜和完美好身材。

相关阅读：《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有

