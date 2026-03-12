袁嘉敏丧骚夸张上围吸客有隐情？被指卖相收入大减月入仅万余元 撰千字文呻被屈：完全失实

现年41岁的前港姐「最上镜小姐」袁嘉敏，近年转战社交平台，在Patreon上以性感形象吸引付费会员。近日她远赴越南富国岛，并在刚开设的Threads户口上连日发放「比坚尼放题」，引来网民热议，但同时有指她此举是因Patreon会员流失借此「拉客」，袁嘉敏今日就于IG撰文作出反击，指有关报道失实，只是自己编造故事。

传媒指袁嘉敏卖相收入大跌

有报道分析，袁嘉敏的Patreon月费由去年的$785及$1580，大幅加价至今年的$1,125及$2,255。然而，其帖文的按赞数却由去年的平均40至50个，急跌至近期的12、13个。该报道根据此数据估算，其平台月收入可能由超过6万港元，直线下跌至万余元，因此推断她近日频繁更新性感照是为了「谷销量」。

袁嘉敏继续比坚尼放题极吸睛

事实上，袁嘉敏近日的确在IG、Threads上「免费」大派福利图，连日她不断上载多张于富国岛豪华酒店房间内的诱人比坚尼影片，继早前的火红细码比坚尼后，之后又有金色和豹纹比坚尼影片，当中袁嘉敏大骚极性感超夸张上围，的确极之吸睛，令网民看得目不转睛，而她亦不忘于影片中标注其收费平台大卖广告。

袁嘉敏IG反击：完全是失实报道

对于收入下跌的传闻，袁嘉敏很快在Instagram的限时动态上作出反击。她上载一张报道截图，并加上文字直斥：「我一向很少回应报道，因为大部分都是乱写、捏造。」她强调，上次有记者联络她查询已是四年前的事：「你们作为传媒工作者是不应该未有联络过本人，就胡乱编写虚构故事，包括写到我的收入，完全是失实内容。」她明确表示，有关她收入下跌的报道是「无中生有」，并非事实。

