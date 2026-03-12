Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前邵氏女星潘迎紫罕现身晒反人类身材 一部位超紧致「好过18岁」 曾嫁已故TVB绿叶男星

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-12 HKT
发布时间：13:00 2026-03-12 HKT

现年77岁、被封为「正版小龙女」的前邵氏女星潘迎紫，近年虽处于半退休状态，但其冻龄美貌依旧是外界焦点。最近，她为了4月4日在成都举行的《胥渡吧走进原声带演唱会》，于内地现身拍摄宣传片，届时将与另一位「不老女神」赵雅芝同台。潘迎紫在街头被民众捕捉到未经修饰的真实状态，其样貌、皮肤及体态依然年轻，让大批网民为之震撼，惊呼其「反人类」的身材，人气丝毫不减当年。

潘迎紫身形挺毫无老态

从网上流传的影片可见，潘迎紫身穿白色紧身裤，在街头进行拍摄，一举一动都散发著明星气质。虽然年近八旬，但她的体态维持得相当出色，身形挺拔，丝毫没有老态。大批网民看后纷纷留言，将她誉为「心目中的真正正版小龙女」，并对她的状态表示难以置信。

潘迎紫一部位「反人类」

其中，她的体态获得最多的赞赏，有网民直言：「80多岁这个形体太牛了」、「身材比很多人18时好多了」。更有网友惊讶地指出：「反人类的，你看她屁股还很紧致」，认为在这个年纪能保持如此结实的线条，实在令人佩服。

潘迎紫被赞医美也很厉害

当然，如此惊人的冻龄效果也引来部分网民质疑，好奇问道：「真的完全不医美吗？」不过，随即有另一派网民反驳，认为即使是依靠医学美容，也需要极大的自律和努力才能达到，并指「即使医美，八十岁这样也很厉害了」。

潘迎紫跟陈鸿烈的短暂婚姻

事业成功的潘迎紫，也曾有过一段轰动的婚姻。她于60年代出道，与同属演员的陈鸿烈相恋7年后，在1971年举行豪华婚礼。据指，当时潘迎紫的婚纱镶嵌了数十颗珍珠，价值高达5000元，在当时足以购买半层楼。然而，这段婚姻仅维持了9年。潘迎紫曾透露，离婚是因为男方有第三者，导致陈鸿烈形象一度受挫。不过，事隔多年后，陈鸿烈澄清自己并无婚内出轨。两人于1980年分道扬镳，令人惋惜。

