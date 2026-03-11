东张西望丨梁敏巧狙击「咸湿中佬」获激赞 狂奔40分钟劲搏命 资历可以加入TVB新闻部？

TVB节目《东张西望》近日播出的报导再次掀全城热话。节目中，一名自称单亲父亲的男子在交友软件上发表骇人言论，不仅声称曾与未成年儿子性交，更邀约女网友进行3P，并发送儿童裸照，引发观众震惊及愤怒。警方已拘捕一名涉嫌发布儿童色情物品的59岁男子，惟经调查后证实他并无未成年子女，现已获准保释候查。除了案情本身，《东张西望》主持梁敏巧的表现也成为网民焦点。在追访过程中，梁敏巧为了追访，极为搏命，不惜冒险追出马路，敬业精神让不少观众留下深刻印象。

梁敏巧跑斜路练出好体能

梁敏巧受访时坦言过程惊险。她透露由旺角先达广场附近的时钟酒店一直追访至黑布街，跑了40分钟，期间极度担心体力不支而跟甩对方。原来她平日热爱跑斜路练气，更会边跑边唱歌，没想到这习惯竟在工作中派上用场。梁敏巧表示，初闻案情时感到震惊、错愕、心痛，因自己极喜爱小朋友，故对此案特别「肉紧」。她忆述在酒店房等候时心情忐忑，担心自身安全，但追访开始后便将个人安危置之度外，一心只想尽记者责任问个究竟。

相关阅读：东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激

网民激赞梁敏巧

网民普遍对梁敏巧及《东张西望》摄制队的表现表示赞赏，有网民于Threads留言：「Respect梁敏巧㖞，真系要练过下跑先做到，追咗40分钟…」、「除咗主持跑，成队摄制队都好劲，攞住机跑唔易，做个节目有同事埋伏果下劲，好似捉贼」、「梁敏巧做得超级正，一面追，一面用说话迫返呢个人攞返个良心出嚟，做返记者要做嘅嘢，仲有班crew 都追到气咳都仲追落去，好正，的确系winning team」、「做东张，都要考体能，十分佩服梁敏巧！！proud of you」、「佢直情可以过去TVB新闻部返工」。

相关阅读：东张西望｜「兽父」声称性侵14岁亲儿 网上发儿下体照引女「三人行」 梁敏巧闹市狂奔追淫狼

梁敏巧毕业于树仁大学曾任记者

除了梁敏巧的体能受关注，她的背景亦是网民讨论焦点。梁敏巧拥有香港树仁大学新闻及传播学位，参选香港小姐前，已有两年记者经验，加入《东张西望》后已不是第一次因采访而成为热话。近年轰动全城的「何伯何太事件」，正是由她负责访问，其犀利的提问风格当时已备受瞩目。

梁敏巧获封《东张》新台柱

凭借多次出色的采访表现，梁敏巧人气急升，不少网民盛赞她已超越前辈吴幸美，成为《东张西望》的「新台柱」。除了主持工作，她近年亦获公司安排参与不同类型的节目，例如去年掀起话题的《女神配对计划》。尽管有多方面发展，许多忠实观众仍希望她能继续留守《东张西望》，为大众发掘更多真相。

相关阅读：《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀