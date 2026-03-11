比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后

1997年度的香港小姐冠军翁嘉穗与季军佘诗曼，日前在香港癌症基金会的慈善晚宴上重聚，当晚翁嘉穗、佘诗曼更与同场的同届决赛佳丽林翠凤同框，一张合照随即在网上引爆热烈讨论，网民们纷纷争论相中最冻龄是哪一位。

网民激辩林翠凤与佘诗曼谁更冻龄

翁嘉穗自1999年嫁予身家以亿计的邬友正后，专心相夫教子，过著幸福的豪门生活。这次她以盛装出席慈善活动，并在IG上分享了与佘诗曼及林翠凤的合照。相中，林翠凤身穿黑色单肩晚装，气质出众；翁嘉穗位居中间，以一身幻彩闪片长裙示人，贵气十足；而近年事业再创高峰的佘诗曼则以一袭银色长裙亮相，尽显视后风范。这张充满回忆的合照，意外地掀起了一场关于「谁更冻龄」的激烈辩论。

林翠凤双手出卖真实年龄？

不少网民对林翠凤的状态感到惊为天人，纷纷留言大赞她「最左仲有少女味」，甚至有人形容「左面劲，话26我都信」。然而，也有网民持不同意见，认为佘诗曼保养得更好，并提醒大家留意细节，留言称「验下眼师兄，望下只手就知系啦」、「你放大块面睇就知咩事」。但无论如何，这次27年后的港姐重聚，不仅勾起了大众的集体回忆，也再次证明了她们在不同的人生阶段，依然各自美丽。

林翠凤疑已婚生活富泰

林翠凤参加1997年港姐入行，当年曾以名字「林碧欣」加入影坛，参与的电影作品包括《公元2000》、《无间道2》等。林翠凤已淡出幕前多年，但仍与娱乐圈保持紧密联系，她不少出席首映，亦与翁嘉穗、梁丽翘等是好友。林翠凤虽然不时露面，但未有透露太多近况，从她在IG分享的生活照可见，她似乎已婚，不时晒出与老公的合照放闪，更疑似已为人母。另外亦可见她不时坐游艇出海，生活富泰。

