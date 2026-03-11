75岁刘晓庆衣锦还乡自拍美颜照 被爆无修原图还原「真相」 惊现松弛皮肤冻龄神话破灭

现年75岁的内地影后刘晓庆，近日成为网民焦点，源于她在短剧《锦绣安然》中挑战少女角色，又跟年轻30年的男演员拍热吻戏，对自己演技自信爆棚。近日刘晓庆衣锦还乡，出席重庆活动，之后还在小红书分享近照，被赞皮肤紧致如少女，逆天冻龄。不过随后有网民分享在活动上拍下刘晓庆的真面目，却是眼角有皱纹，皮肤松驰，网民震惊之余，亦赞叹刘晓庆修图技术鬼斧神工。

刘晓庆分享冻龄自拍照

在重庆出生的刘晓庆，近日返回家乡出席活动，获得了巨星待遇，出入有大批保安开路，阻止途人冲上前合照。入夜后重庆市中心的多座摩天大楼，外墙亮起巨型灯幅，打出「刘晓庆」的字样，场面极其震撼，而刘晓庆也不禁在大厦前自拍，并分享到小红书，被网民赞她皮肤白滑，看不出已经是70多岁的长者，仿如冻龄美魔女。

刘晓庆被网民还原真相

刘晓庆自己发布的「白滑冻龄」神话，很快就被现场网民拍摄的无修原图打破。在路人镜头下，刘晓庆虽然精神状态不俗，但岁月的痕迹却展露无遗。相片中的她，脸部皮肤明显松弛下垂，眼角、脖子和脸颊更是布满皱纹，与她精心修过图的样子判若两人。网民将这些未经修饰的相片在网上广传，令粉丝美好回忆崩坏。

刘晓庆自爆有8位男友

刘晓庆一生曾4次结婚，有传她跟第4任丈夫王晓玉已经离婚，又曾表示过去有8个男友，其后澄清是不同时期，除了四段婚姻，她与70年代TVB当红小生伍卫国曾经相恋。刘晓庆不止心境年轻，更勇于挑战少女角色，在近日上架的短剧《锦绣安然》中，便演出豆蔻年华的少女，并跟比她年轻30岁的男星金珈拍摄亲密接吻戏，画面曝光后引发网民极大反响。

