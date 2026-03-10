Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪门阔太翁嘉穗Ball后Look叹杯面 97年港姐三甲现况再被比较 发文似有暗示：认真就输了

影视圈
更新时间：22:20 2026-03-10 HKT
发布时间：22:20 2026-03-10 HKT

1997年香港小姐冠军翁嘉穗，日前在IG分享了与当年战友佘诗曼在活动上重聚的合照，二人风采依然，引起不少网民关注。然而，其丈夫邬友正亦有分享与佘诗曼的合照，此举意外让20多年前的「邬公奇案」再次成为热话。当年翁嘉穗与同届亚军李明慧被指上演「双姝夺爱」，争夺富家公子邬友正，事件轰动一时。如今翁嘉穗与佘诗曼的合照，令不少网民将当年三甲作比较，大赞佘诗曼事业有成、靠自己，疑暗讽翁嘉穗「靠夫家」。

翁嘉穗晚装配杯面

面对再掀起的负评，翁嘉穗今日（10日）在IG上载了一张照片，相中她身穿华丽的晚装，却身处便利店，悠然自得地为杯面加热水，形成反差感。她配文写道：「我从20多岁起已经出入波场，好像是常态一样！不过今次却是完成了美满一晚之后，穿著我的战衣，跟闺蜜去便利店吃宵夜。」

翁嘉穗：不会再在意别人的评论

翁嘉穗更直言，这种不理世俗眼光，我行我素做自己的感觉，正是她的人生态度。她更疑似回应网民近日的批评，表示：「自从当选港姐成名后，多少的流言蜚语，赞美谩骂什么都听过，这么多年已练成一身好武功，不会再在意别人的评论，做好自己就够了！正一是：认真就输了！」字里行间流露出对负面评价的淡然与洒脱。

佘诗曼租半山豪宅与陈豪做邻居为母保健康？

2026-03-09 18:00 HKT