东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激

TVB节目《东张西望》昨日（9日）一集报导一名自称单亲人父，在交友软件对话过程中声称曾与未成年儿子发生性关系、邀约网友与其子进行3P（三人性行为）、向网友发布声称是儿子的裸照，内容令人发指，掀起全城讨论。而今日（10日）较早前警方回应传媒查询，指一名男子早前曾向一名女子传送怀疑儿童不雅照片。经调查后，警方于2月12日采取行动，拘捕一名59岁男子，他涉嫌「发布儿童色情物品」，警方同时澄清，经初步调查后，证实该名涉案男子并无未成年的子女，已获准保释候查，须于3月中旬再向警方报到。

梁敏巧街头亡命追访奋力质问

而今晚一集《东张西望》继续播出追访涉案男子的过程。主持梁敏巧（Maggie）为了追访涉事男子，与摄制队穷追不舍，跑遍旺角几条大街，其奋不顾身的专业精神及惊人体力，获网民一致激赞。

《东张》团队接手后，部署「放蛇」行动。该名男子在与《东张》团队的「陈小姐」相约时表现得非常小心，不断更改会面地点，似乎想测试对方是否真的是应约前来。最终，两人相约在旺角一时钟酒店见面。令人意想不到的是，该男子竟连开设房间的费用都要求由女方支付，在「陈小姐」付款后，他才愿意上楼见面。

相关阅读：东张西望｜兽父自称性侵14岁亲儿 网上发儿下体照引女「三人行」 梁敏巧闹市狂奔追淫狼

梁敏巧当街质问男子引围观

当主持梁敏巧与工作人员在其进入房间后现身表明身份，该名戴上口罩的男子立即拔足逃跑。梁敏巧与团队见状，从大厦十多楼一直追落楼梯，再追出亚皆老街、黑布街等，展开街头追逐战。过程中，梁敏巧即使气喘吁吁，仍奋力质问对方：「你系咪心虚」、「点解要走」、「你走系咪即系认你有做过呢啲嘢」、「录音𠮶个系咪你」等。梁敏巧更在旺角闹市高声问该男子：「你侵犯完囝囝不特止，仲要叫人哋嚟侵犯你囝囝」、「你send啲小朋友下体相畀人仲话冇做过呀？」惊人的指控引起市民停步围观。

但该男子仅以「唔系我」、「我冇做过」作回应，更一度用袋遮挡镜头，期间他曾尝试上的士离开现场，但疑被的士司机拒载，及后再次下车奔跑。当该男子被问及向他人传送儿童裸照的原因，他说：「大家倾电话，寻求刺激啰！」

相关阅读：东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕

网民反应两极

追逐近40分钟后，警方接报到场，截停该名男子并将其带走调查。事件播出后，不少观众及网民讨论梁敏巧的表现，称其「体力惊人」、「好搏命」、「敏巧好劲」，同时亦有网民对追访手法有质疑，认为应在时钟酒店就报警，交由警方处理事件。有网民指：「其实好危险，系咁冲出马路」、「如果有一个畀车撞到就大件事」、「都未定罪，应唔应该喺条街大叫话佢性侵呢」。

相关阅读：广州版《东张》报导粪便奇案 街坊凭排泄物认「真凶」红到香港 卢海鹏侄仔做主持：系咪急到咁