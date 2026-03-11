梁朝伟刘嘉玲重游不丹密会仁波切 现身酒店大厅被「集邮」 伟仔举动泄真面目？

影帝梁朝伟与刘嘉玲自2008年结婚以来，一直甜蜜恩爱，虽然二人未有子女，却不时二人世界，早前才孖住到日本北海道滑雪。近日二人在18年前结婚地点不丹，被网民偶遇，当时二人在酒店大厅，跟宗萨仁波切一同喝茶聊天，该名网民拍下照片并放上小红书，又声称待梁朝伟跟仁波切交流完后，才鼓气勇气打招呼，又大赞「梁先生真的很Nice」，梁朝伟和刘嘉玲重游结婚旧地，显示出二人恩爱如初。

梁朝伟跟太太酒店密会仁波切

近日有网民在不丹偶遇梁朝伟与刘嘉玲，当时两人在酒店大厅与宗萨仁波切，一同喝茶聊天，梁朝伟当天一身运动装束，打扮简约随意，而且现场没有任何随行人员，气氛平静庄重。该名网民远远的拍照，待他们交流完毕，才上前打招呼并要求合照，梁朝伟完全没有架子，亲民合照，该名网民将跟梁朝伟和刘嘉玲在不丹偶遇的经历放上小红书，并激赞「梁先生真的很Nice」，深具大明星风范。

梁朝伟刘嘉玲不丹举行世纪婚礼

梁朝伟、刘嘉玲夫妇被网民偶遇，引起了网上热话，并勾起了18年前二人在不丹世纪婚礼的回忆。梁朝伟与刘嘉玲在2008年7月，选择在不丹的UmaParo酒店，举行一场以藏传佛教仪式的婚礼，受邀观礼嘉宾达一百多人，而且星光熠熠，包括双方家人及王家卫、王菲、李亚鹏、林青霞、张叔平、张震、关锦鹏、上山安娜、钟镇涛、施南生、张清芳、叶童夫妇等艺人。

梁朝伟夫妇曾故地重游

梁朝伟、刘嘉玲夫妇的婚礼，由第十七世大宝法王噶玛巴亲自主持，僧侣足足诵经了两小时，给一对新人送上祝福，当时刘嘉玲身穿Vera Wang的经典白色深V婚纱，手上戴著价值逾千万的卡地亚十二卡拉梨形钻戒，之后又换上当地传统服饰拍照，这场世纪婚礼对梁朝伟和刘嘉玲别具意义，在2024年二人也曾到不丹故地重游，再次浪漫温馨一番。

