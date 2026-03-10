视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好

早前TVB深夜重播经典剧集《名媛望族》，再次掀起全城热话。剧中，「三太太」的扮演者江美仪凭借一句「大姐系书香世代，二姐系前清格格，我爸系银行家」的经典对白，意外地在网络上翻红，成为网民模仿的对象。为了与网民拉近距离，江美仪近来更开设了Threads帐号，积极与网民互动，人气再度急升。

江美仪被封「港婶」高EQ回应

然而，有赞亦有弹，日前有网民转载一则关于江美仪近来访问的贴文，留言批评她的言行。该报导其实是源自早前江美仪接受的电台节目访问，她在节目中自认「直肠直肚，个样寸寸贡，有时得罪人咗都唔知」，该网民便尖锐地评论道：「港婶最中意用自己直肠直肚、真性情去包装自己：自大、无礼貌、乞人憎」。面对直接的负评，江美仪非但没有动怒，反而展现出极高的情商，亲自留言回复：「我会检讨下自己，多谢你提醒！感恩！」此番谦逊大方的回应，瞬间引来近五千名网民按赞支持。

江美仪即场展示Nice爆一面

许多网民纷纷留言力撑，表示：「美仪姐你已经做得好好啦！」，江美仪也亲切回复「多谢你！」。更有网民分享数年前在活动上与她合照的温馨经历，大赞她真人友善亲切：「你好友善仲搭住我膊头影咗几张相...喜欢小动物又有爱心嘅人，心地好同善良。」江美仪看到后，更暖心回复，关切地问候该网民的父亲：「爸爸好吗？代问候世伯，祝佢身体健康。」这次互动让网民对江美仪的好感度再度飙升，称赞她不仅没有明星架子，面对批评时更懂得自我反省，态度真诚。

