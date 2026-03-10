TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？

27岁落选港姐叶靖仪（Michelle），2021年参加香港小姐后加入TVB，虽然曾参加不少综艺节目，不过发展平平。不过叶靖仪没有放弃，日前更报名参加TVB新节目《魔音女团》，期望靠「另类才华」在芸芸小花中突围，面试时穿着性感，扭腰又扭臀希望令评审及收看直播的网民留下深刻印象，是否能正式入围仍是未知数，但她已成功令部份网民留下印象，日前她乘胜追击，在IG大晒性感照，似乎想用好身材吸引网民关注。

叶靖仪性感美照派福利

叶靖仪IG分享了多张性感美照，大派福利。照片中，叶靖仪身处一间格调雅致、灯光柔和的空间。她穿上一套米白色的通花针织套装，设计极具巧思。上身的长袖外套钮扣半开，内搭一件同色系内衣，营造出性感的若隐若现效果；下身则是同款的贴身迷你短裙，完美勾勒出她的身形线条，突显其纤腰与长腿。

叶靖仪晒若隐若现好身材

这套针织「战衣」最大的亮点在于其「若隐若现」的通花透视设计，在灯光下更显迷人。叶靖仪对著镜头摆出多个诱人Pose，时而甜美微笑，时而单眼放电，其中几张侧身及回眸的照片，更是将其玲珑浮凸的S形曲线、蜜桃臀与内裤形状都表露无遗，散发出性感魅力，女人味十足。

叶靖仪曾踏足纽约时装周伸展台

其实叶靖仪的完美身段得来有因，她拥有丰富的模特儿经验，早在入行前，她已曾赴美国任兼职模特儿。叶靖仪更曾是知道女模Jessica C.及Ana R.的同门师妹，不仅接拍过内衣、食品、银行服务等多个平面及宣传片广告，更曾为法国某艺术水晶腕表品牌，登上墨西哥城及纽约时装周的伸展台，实战经验相当丰富。

叶靖仪选港姐加入TVB

叶靖仪在2021年于香港理工大学市场系学士毕业后，随即参选「2021年度香港小姐竞选」，并以此为契机签约加入TVB。2022年，她正式加入J2台，成为22位J2ers之一，获参与不少综艺节目如：《CP训练营》、《女生素舍》、《DM 旅导游》，近年亦参演过《刑侦12》、《隐门》及《回归》等剧集，不过都是没有角色名字的闲角。除了演艺事业，叶靖仪也是一位瑜伽教师，更创办了自己的瑜伽教室，可谓多才多艺。

