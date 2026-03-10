Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？

影视圈
更新时间：16:30 2026-03-10 HKT
发布时间：16:30 2026-03-10 HKT

27岁落选港姐叶靖仪（Michelle），2021年参加香港小姐后加入TVB，虽然曾参加不少综艺节目，不过发展平平。不过叶靖仪没有放弃，日前更报名参加TVB新节目《魔音女团》，期望靠「另类才华」在芸芸小花中突围，面试时穿着性感，扭腰又扭臀希望令评审及收看直播的网民留下深刻印象，是否能正式入围仍是未知数，但她已成功令部份网民留下印象，日前她乘胜追击，在IG大晒性感照，似乎想用好身材吸引网民关注。

叶靖仪性感美照派福利

叶靖仪IG分享了多张性感美照，大派福利。照片中，叶靖仪身处一间格调雅致、灯光柔和的空间。她穿上一套米白色的通花针织套装，设计极具巧思。上身的长袖外套钮扣半开，内搭一件同色系内衣，营造出性感的若隐若现效果；下身则是同款的贴身迷你短裙，完美勾勒出她的身形线条，突显其纤腰与长腿。

相关阅读：29岁TVB小花受富贵老公万千宠爱  三年抱两收50万名表大礼  两孩之母靓到震状态一流

叶靖仪晒若隐若现好身材

这套针织「战衣」最大的亮点在于其「若隐若现」的通花透视设计，在灯光下更显迷人。叶靖仪对著镜头摆出多个诱人Pose，时而甜美微笑，时而单眼放电，其中几张侧身及回眸的照片，更是将其玲珑浮凸的S形曲线、蜜桃臀与内裤形状都表露无遗，散发出性感魅力，女人味十足。

叶靖仪曾踏足纽约时装周伸展台

其实叶靖仪的完美身段得来有因，她拥有丰富的模特儿经验，早在入行前，她已曾赴美国任兼职模特儿。叶靖仪更曾是知道女模Jessica C.及Ana R.的同门师妹，不仅接拍过内衣、食品、银行服务等多个平面及宣传片广告，更曾为法国某艺术水晶腕表品牌，登上墨西哥城及纽约时装周的伸展台，实战经验相当丰富。

相关阅读：TVB新闻小花陈诗朗有「葵芳音」？被指咬字有80年代feel 网民平反：唔算乡音

TVB小花陈嘉慧嫁得富贵顺利诞仔？

叶靖仪选港姐加入TVB

叶靖仪在2021年于香港理工大学市场系学士毕业后，随即参选「2021年度香港小姐竞选」，并以此为契机签约加入TVB。2022年，她正式加入J2台，成为22位J2ers之一，获参与不少综艺节目如：《CP训练营》、《女生素舍》、《DM 旅导游》，近年亦参演过《刑侦12》、《隐门》及《回归》等剧集，不过都是没有角色名字的闲角。除了演艺事业，叶靖仪也是一位瑜伽教师，更创办了自己的瑜伽教室，可谓多才多艺。

相关阅读：TVB小花黄嘉雯意外曝光半亿豪宅内部装潢奢华 去年做马主即赢XXX万奖金财力惊人

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
7小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
8小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
4小时前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
23小时前
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
5小时前