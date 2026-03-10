黎诺懿「读书无用论」育儿心得掀热议？称自出社会未用过乘数表 网民：「嫁」入豪门就可以啦

被封「5亿驸马」的黎诺懿近日因其「读书无用论」引发网民热议。他日前出席活动时，分享了与太太李洁莹在育儿理念上的分歧，直言自己认为「读书无乜用」。黎诺懿与富贵太太李洁莹育有9岁的「小春鸡」和4岁的「小冬牛」两子。他坦言自己并非严父，倾向与儿子们玩乐，但太太则认为现阶段应专注学业。黎诺懿解释：「20年后AI、电脑都好发达啦，所有嘢都唔使背」，并以自身为例，称小时候花费大量时间背诵乘数表、代数和公式，但投身社会后根本用不上，笑言：「除非你系做科学家、物理家，或者研究火箭就话啫，否则读书都系无用，哈哈！」不过他也表示，最终还是会向太太妥协。

黎诺懿「读书无用论」惹反感？

黎诺懿的「读书无用论」一出，立即在网上引发两极化的讨论。不少网民嘲讽他，认为黎诺懿是以自身经历体现「学历无用」，留言指：「佢有资格讲呀，中学毕业个仔『嫁』入豪门就可以啦」，更有网民说：「佢讲得读书冇用，就体现到读书嘅重要性」、「乘数表平时买嘢都用得着啦，你做嘢收钱都要计数㖞，点会用唔着乘数表呀？定有钱驸马唔使睇价钱呢」。

然而，亦有许多网民认真地反驳，指出读书所学到的知识与思维方法对人生有莫大裨益，认为黎诺懿的观点过于短视，网民指：「好在有个有钱又有读帕嘅老婆，否则就限制咗自己仔女将来」。反对者强调，学习乘数表等知识重点在于「练脑」，这些间接有用的知识和学习过程是一种筛选与训练，读书虽不保证成功，但缺乏基本学习能力，未来的选择只会更少。

黎诺懿反对儿子投身娱乐圈

其实黎诺懿夫妇一直相当重视儿子的成长，并希望他们能拥有一个快乐的童年，从兴趣出发去学习。他曾提及大儿子「小春鸡」虽就读国际学校，但在中文读写方面较弱，又计划让具有舞蹈天分的小儿子报读舞蹈课程。有趣的是，虽然黎诺懿自己是艺人，但他却明言反对儿子将来投身娱乐圈，「做娱乐圈实在太被动喇！男仔唔应该咁被动。」

黎诺懿老婆家底超强劲？