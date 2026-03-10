张宝儿为袁咕碌「急救」肠胃？过度进补随时拖慢成长进度 忧心脾胃超负荷功能下降

「内衣大王」千金前港姐张宝儿，跟袁伟豪结婚后，开始淡出幕前，二人前年迎来大仔「袁咕碌」，去年再添细仔，组成一家四口的幸福家庭。荣升两孩之母的张宝儿，虽然忙于照顾孩子，仍不忘在小红书分享生活，近日她带大仔去练习「平衡车」，趁著空档便拍片分享囝囝过度滋补，反而有损肠胃，影响吸收，现时要调节囝囝饮食，重质不重量。

张宝儿分享「减法」育儿饮食

张宝儿近日上载了一段影片，以「春天是长高黄金期，但我却反著来」为题，分享自己在春季为囝囝调整饮食的独门「减法」心得。片中张宝儿正在公园陪伴，正在上平衡车课的袁咕碌。她提到身边许多妈妈都忙著为孩子进补，但她却发现，一些传统的「助长习惯」，反而可能在偷偷拖慢孩子长高。她细心观察到囝囝出现了疑似「积食」的症状，例如睡眠时辗转反侧、舌苔白厚腻、大便气味重等，让她意识到这可能是孩子脾胃超负荷的警号。

张宝儿避免补品变成积食

张宝儿坦言没想到过多的营养反而让「补品变成了积食」。她解释孩子的脾胃功能，因过劳而下降，吃再多有营养的食物，也无法有效运化成气血，反而会积聚在体内，不但影响发育长高，更容易导致生病。因此她决定反其道而行，为儿子的饮食进行调整，但并非盲目节食，而是以「手掌测量法」来控制食量，包括肉类份量约为孩子自己的「一个掌心」大小，煮熟蔬菜后的份量约为孩子「两手捧著」的份量，而淀粉质的份量，约为孩子「一个拳头」大小，让小朋友食得健康。

张宝儿住2千呎豪宅富养两子

张宝儿婚后跟丈夫住在清水湾傲泷的花园复式单位，是夫妻二人在婚前以逾6,568万元联名购入，实用面积达2,205平方呎，另连568平方呎私人花园。当时有指张宝儿的父亲豪付4000万首期作为女儿嫁妆，让二人可以先入住，直至去年才正式开始供款。张宝儿富养囝囝「袁咕碌」，想不到却是「补得滞」，现时反过来要减少饮食份量，确是始料未及。

