绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带

现年41岁、曾荣获港姐「最上镜小姐」的袁嘉敏（Candy），早年凭三级片《鸭王》一脱成名，奠定性感女神地位。近年她一度移民英国，但不久后便宣布回流香港，积极经营个人收费平台，并频繁到内地登台演出，吸金力强。近日，她的「绯闻旧爱」钟培生求婚成功成为全城热话，反观袁嘉敏则斯人独憔悴，单身多年仍未觅得如意郎君。今日，袁嘉敏在社交平台晒出于越南富国岛度假的数段超性感影片，似乎正为成功「脱单」而加把劲。

袁嘉敏穿细码比坚尼身材夸张

从袁嘉敏分享的影片可见，她身处富国岛一间豪华酒店的房间内，背景是阳光与海滩，景色怡人。她穿上一件细码的橙红色比坚尼，尽骚其引以为傲的火辣身材。影片中，袁嘉敏状态大勇，但比坚尼似乎完全「包唔住」她超汹涌的上围，丰满的上围几乎要从布料中弹出，画面十分夸张，令人看得心惊胆跳。

相关阅读：袁嘉敏谈传恋富三代风波：佢暗恋我多年，早已「落闸」 有24岁小鲜肉追求却对母子恋却步

袁嘉敏上围迫爆Mon充满压迫感

在其中一段近距离自拍的影片中，袁嘉敏手持手机，将镜头由上而下拍摄，由于上围太过澎湃，营造出「迫爆Mon」的震撼效果，让网民看得压迫感十足。另一段影片则展示了她的全身姿态，只见她转身回眸一笑，其翘臀坚挺，S型曲线一览无遗，极度诱惑。

袁嘉敏曾在钟培生家中作客一年

袁嘉敏的性感影片，不禁让人联想起她与城中名人钟培生的那段轰动绯闻。钟培生的感情生活向来是网上热话，当中与袁嘉敏的瓜葛最为爆炸性。2022年4月1日，袁嘉敏突然在网上公开炮轰钟培生及其父亲钟仁伟，怒斥「在钟家的一年是一场噩梦」。她自爆曾在钟家作客一年，期间获得对方包办食宿及酒水等大力经济支持。然而，双方关系最终破裂，袁嘉敏指控钟氏父子有「古怪要求」，并怒骂他们是「人渣」，事件随即引发全城热议。

钟培生否认包养袁嘉敏

其后，钟培生回应称两人仅为朋友关系，只见过数次面，承认曾提供经济支持，但因「性格不合」已停止见面，并否认包养一说。钟培生更反指袁嘉敏一直私信他，「直至去年（2021年）年尾，袁小姐曾多次私下及公开地在社交媒体上骚扰本人及多位朋友，并且索求更多的经济援助」，他因此采取冷处理，并与袁嘉敏断绝一切来往。

相关阅读：《鸭王》女主角袁嘉敏真空上阵 超夸张上围「迫爆Mon」撑爆低胸裙 狂派福利反击发福批评