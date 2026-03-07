Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海俊杰丧妻后首露面 谈及亡妻泣不成声 称每晚见到爱妻站身旁：我见到佢系笑

影视圈
更新时间：18:10 2026-03-07 HKT
发布时间：18:10 2026-03-07 HKT

海俊杰的化妆师老婆莫家慈去年因急性肝衰竭入院，曾一度海俊杰哭着拍片透露老婆需要北上换肝，需金钱上的支援，可惜最终等不及换肝便于去年11月离世，令海俊杰深受打击。今日（7日）海俊杰现身活动，今次是他丧妻后首次公开露面。他身形消瘦不少，在接受访问时谈及亡妻，更一度泣不成声，场面令人心酸。 

海俊杰坦言情绪仍需时间平复

海俊杰透露是次慈善活动是早前接下的工作，而他为了履行承诺，即使未达百分百状态，依然强忍悲痛出席，尽显专业精神。他受访时坦言，失去挚爱是人生最痛的课题，太太的离世曾令他整个世界崩塌。他透露早前曾与牧师及其表姐陈慧珊见面，更特意选择在与太太结婚的地方相聚。海俊杰分享，牧师对他表示，与伴侣相守多年，在对方离世后出现抑郁情绪是正常反应，恢复期更可能以年计算。

相关阅读：海俊杰太太莫家慈离世丨曾落泪紧急呼吁为妻众筹惹回响 可供移植来源属「尸肝」 筹百万救不回挚爱

海俊杰重遇爱妻：晚晚见到佢

被问及有否梦见太太，海俊杰分享了一段奇妙的经历。他表示并非发梦，而是感觉到太太每晚都站在床边，脸上带著笑容，这让他感到莫大的安慰。海俊杰说不知是不是有幻觉，但他在没有发梦的情况下，差不多每晚都见到太太在身旁，「我见到佢系笑。」他坦言，这份「相遇」让他感到安慰，也让他明白，走出伤痛需要时间。

相关阅读：海俊杰太太莫家慈离世丨定居北京结识化妆师老婆 海俊杰曾是烂蒲浪子：最大得著系认识太太

他透露，至今仍会对著「太太」说话，表达爱意。至于遗物，他表示除了极具纪念价值的物品外，其他衣物等将会处理掉，并非不再怀念，而是目前「无力处理」。海俊杰表示，为了不让关心他的公司老板和朋友们担心，他已积极调养身体，希望能尽快投入工作。早前他便曾到内地拍摄短剧，对这种新兴的拍摄模式大感兴趣。

相关阅读：前TVB男星何英伟罕受访 亲赴中山求证海俊杰病妻情况 移居内地20年揭「冇钱唔救」传言真相

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
1小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
8小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
6小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
2小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
10小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
22小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
1小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT