海俊杰丧妻后首露面 谈及亡妻泣不成声 称每晚见到爱妻站身旁：我见到佢系笑

海俊杰的化妆师老婆莫家慈去年因急性肝衰竭入院，曾一度海俊杰哭着拍片透露老婆需要北上换肝，需金钱上的支援，可惜最终等不及换肝便于去年11月离世，令海俊杰深受打击。今日（7日）海俊杰现身活动，今次是他丧妻后首次公开露面。他身形消瘦不少，在接受访问时谈及亡妻，更一度泣不成声，场面令人心酸。

海俊杰坦言情绪仍需时间平复

海俊杰透露是次慈善活动是早前接下的工作，而他为了履行承诺，即使未达百分百状态，依然强忍悲痛出席，尽显专业精神。他受访时坦言，失去挚爱是人生最痛的课题，太太的离世曾令他整个世界崩塌。他透露早前曾与牧师及其表姐陈慧珊见面，更特意选择在与太太结婚的地方相聚。海俊杰分享，牧师对他表示，与伴侣相守多年，在对方离世后出现抑郁情绪是正常反应，恢复期更可能以年计算。

海俊杰重遇爱妻：晚晚见到佢

被问及有否梦见太太，海俊杰分享了一段奇妙的经历。他表示并非发梦，而是感觉到太太每晚都站在床边，脸上带著笑容，这让他感到莫大的安慰。海俊杰说不知是不是有幻觉，但他在没有发梦的情况下，差不多每晚都见到太太在身旁，「我见到佢系笑。」他坦言，这份「相遇」让他感到安慰，也让他明白，走出伤痛需要时间。

他透露，至今仍会对著「太太」说话，表达爱意。至于遗物，他表示除了极具纪念价值的物品外，其他衣物等将会处理掉，并非不再怀念，而是目前「无力处理」。海俊杰表示，为了不让关心他的公司老板和朋友们担心，他已积极调养身体，希望能尽快投入工作。早前他便曾到内地拍摄短剧，对这种新兴的拍摄模式大感兴趣。

