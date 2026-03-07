广州版《东张》报导粪便奇案 街坊凭排泄物认「真凶」红到香港 卢海鹏侄仔做主持：系咪急到咁

《东张西望》是不少港人每日收看的节目，他们报导的各类社会奇闻轶事不时成为热话，而内地广州电视台的民生节目《DV现场》近日亦因一则趣闻，话题在小红书爆红之外，更传到Threads，连香港网民都表示爆笑，封这个节目为「广州版《东张西望》」。

记者实地报导粪便奇案

事缘《DV现场》日前追访一宗「巴士站奇案」，有广州市民报料，表示发现有人在巴士站的座椅上便溺，留下「一督二督」的排泄物。《DV现场》记者到场实地报导，表情严肃地分析案情，而且毫不修饰字眼，引起网民讨论。记者在镜头前报导：「如果真系急屎，后面呢度都有一片草丛，咁当然啦，我唔系话欢迎大家嚟呢度屙屎，喺呢度屙屎同样好唔文明嘅，但点都好过屙喺张凳度啦！」记者更亲身走入草丛，发现里面亦有多处排泄物痕迹，并认真地指出：「喺呢边草丛都可以发现几笃屎，呢度一督，𠮶度一督。」

街坊凭粪便形态作出惊人推断

节目接著访问了一位街坊伯伯，他对案情作出惊人推断。伯伯激动地向记者表示，凭粪便的形态，肯定是同一人所为，「同上次一样，我敢讲系同一个人，百分之百系同一个人！嗱，仲大过上次，基本上形状系一样！」最后，他得出结论：「呢个人消化能力好强！」

记者妻爆料令事件更添喜感

该片段首先在内地社交平台小红书引起热议，有自称是该节目记者太太的网民留言，爆料指：「我笑死，记者是我老公，他说他笑了半天才开拍的」，令事件更添喜感。

其后影片被转发至社交平台Threads，随即引发香港网民爆笑及热烈讨论。不少网民表示被伯伯的结论惹笑：「我笑到收唔到声」，特别是那句「呢个人消化能力好强呀！」更是成为金句。大家对于伯伯能从粪便的形状，如此认真地判断出是同一个人所为感到不可思议，有网民笑称：「我自己屙都笃笃唔一样，阿伯咁都认到系同一个人，好劲！」此外，亦有网民欣赏报导的地道广东话，「听广东人讲广东话唔知点解特别好笑！」

卢海鹏近况曝光外出要搀扶？

卢海鹏侄子：系咪真系急到咁嘅程度

其实《DV现场》还有位在录影厂的主持卢俊宇，他就是广州粤剧名伶卢海潮的儿子，即是卢海鹏的侄子。卢俊宇报导这宗贴近民生又荒诞的有趣内容时，都不禁表示：「真系辛苦车站嘅保洁人员喇！我哋又真系好想问多句，呢位朋友，你到底系咪真系急到咁嘅程度呢？定对呢个公交站有咩特殊嘅『情结』呢？如果系身体不适，附近就有厕所。如果系恶作剧嘅话，咁就真系要好好哋谂谂，呢种行为不单止损害咗你人格形象，而且仲严重破坏咗公共设施，亦都希望警方能尽快透过监控锁定目标，唔好再畀咁嘅人出嚟搅搅震。」

