东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅

今日《东张西望》报道一宗怀疑内地男子「骗婚」过案。报《东张》的香港女子阿娥（化名），因为年近40、屡屡被家人迫婚，最终于2019年跟家人介绍的内地离婚男阿成结婚。不过嫁到内地的阿娥，指婚后生活不似预期，指阿成不肯畀家用难以生活，故此决定带儿子返香港生活。到2024年阿成叫阿娥替他申请来港，并许下承诺会照顾老婆及儿子，但当阿娥申请他来港得到身份证后，阿成就人间蒸发，令阿娥一家团聚的愿望落空，决定告阿成骗婚及申请离婚。

港女见面十次决嫁内地男

阿娥是香港人，当年因为即将满40岁，被家人一直催婚，最终其母的内地朋友，表示识得一位离婚内地男阿成，希望介绍给她。阿娥指自己「再唔生BB可能就冇得生」，所以最终应承会面，更于见过大约10次后就应承嫁予阿成：「佢开头对我好好，好关心我，我都以为自己终于好彩有幸福降临，所以就嫁畀佢」。

港女诞子内地男拒畀家用

但于婚后就变成另一个世界。阿娥开始内地生活后，就发现内地和香港文化有极大差异：「佢唔肯畀家用我，我话你都要养老婆，佢话唔会，话畀屋住畀饭我食仲想点，之后我揾奶奶理论，佢就叫我唔钟意就𨅬返香港」。本身即将「顶唔顺」的阿娥，却于此时怀孕，诞下儿子邦邦之后，阿成变得好锡儿子，二人关系一度有转机。但之后阿成开口问阿娥借10万买车，阿娥立即拒绝，阿成之后「拉黑」了阿娥，阿娥完全找不到老公。

内地男攞身份证后人间蒸发

之后阿娥回港在鱼档打工照顾儿子，一个人母兼父职。到了2024年，阿成突然「蒲头」主动找阿娥，原来是希望阿娥申请他来港，并指会照顾阿娥两母子，兼承诺每个月畀一万元阿娥作家用。阿娥本以为终能一家团聚，可以为邦邦带来一个完整的家，怎料阿成攞到身份证后就再度消失。阿娥和主持吴幸美一同打给阿成，阿成一听到阿娥打来，就立即Cut线非常狠心。阿娥表示：「当佢攞咗身份证之后就咁对我，点解呢啲事会发生喺我身上？」，她更加哭成泪人，并表示曾有轻生的念头，不过因为她还有一个儿子，故此要「顶硬上」养大邦邦，阿娥的遭遇更加连吴幸美也惹哭了。

港女指遭骗婚欲轻生结局峰回路转？

阿娥指阿成由始至终也没有照顾她和儿子的意图，结婚只是希望攞香港身份证，故此表示会告阿成骗婚，亦会正式申请跟阿成离婚。但节目完结前剧情竟然峰回路转，阿成突然出现，并向《东张》团队表示，邦邦并非是他的骨肉，而且二人未正式离婚，阿娥就已在网上征婚。欲知事情发展，就要留意明天《东张西望》的报道。

