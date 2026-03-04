Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周永恒晒肉麻对话截图反击周晓彤 爆女方夺命追魂Call多次求复合：佢恩爱成恨作出报复

影视圈
更新时间：17:05 2026-03-04 HKT
发布时间：17:05 2026-03-04 HKT

近日因港铁车厢亲暱照而再成焦点的周永恒，在被前女子组合MVG成员周晓彤（Ivy）公开指控瞒婚兼连串骚扰行为后，今日（28日）于社交媒体上载千字文及多张对话截图作出反击，澄清自己并无骚扰对方，反指是周晓彤在提出分手后多次要求复合，因自己未有理会，对方「求爱不遂恩爱成恨而作出报复」。

周永恒因父亲去世港铁揽前妻

早前周永恒被爆在港铁与女子亲暱相拥，引发「偷食」疑云。周永恒在文中首先澄清，相中人实为其已分居的太太陈薇，因自己当时正为父亲离世而痛哭，对方是在安慰他，并强调：「就算我哋嘅婚姻状态点都好呢一世都系屋企人。」他表示，自己与太太陈薇自去年6月已正式分居。

相关阅读：周永恒声称被L先生性侵、老婆偷食 《东周刊》独家爆赤裸上门骚扰周晓彤

周永恒指有畀周晓彤「家用」

对于周晓彤的指控，周永恒承认在与太太分居后，于去年9月开始与周晓彤发展情侣关系，期间更有提供每月约一万元的金钱援助作租金及水电费。然而，他坚决否认曾对周晓彤作出任何滋扰行为。他反指，两人因「性格不合及价值观大不同」而多次被分手，自己的东西更曾被掉出门外，甚至需要报警求助才能取回。

周永恒上载截图证对方求复合

为证明自己的说法，周永恒上载了多张对话及通话纪录截图。其中一张截图显示，一个名为「Ivy Chow」的联络人，在2月17日至21日期间，曾多次致电给他。另一张对话截图则显示，在周永恒父亲过身后，周晓彤曾向他表示「我会陪你走」、「我知你呢个时候好脆弱」、「我爱你」、「我今晚黎陪你？」，并称「U need a hug」。周永恒以此为证据，强调是周晓彤在提出分手后「多次要求复合不果」，最终因爱成恨，作出报复行为。

周永恒爆父亲去世自己又患病

在长文的最后，周永恒情绪激动地表示自己「已经死老窦」，恳求外界「留一线」。他坦言自己脑部手术后有情绪后遗症，正在看医生及服药，只想努力工作做运输工人，赚钱支付赡养费，过正常人的生活，希望大家「唔好再骚扰我身边嘅人」。

相关阅读：周永恒内地妻陈薇斩缆「世纪渣男」 亲证已搞离婚近一年：私事唔想再解释

