方力申老婆叶萱颈部惊现红斑 恐初生女儿受病毒传染 为爱女即做一件事补救

影视圈
更新时间：17:34 2026-03-04 HKT
发布时间：17:34 2026-03-04 HKT

方力申自从去年荣升人父后，有女万事足，不时在ig分享他与太太Maple及女儿Isla(方爱嘉)的幸福点滴，早前更上载了一段为「前世情人」Isla洗澡的影片，场面温馨，但这位新手爸爸却坦言过程令他紧张到手心出汗，至于荣升新手妈妈的叶萱，除了全心全意照顾囡囡外，近日她就突然展示颈部满是红斑的照片，惹来网民讨论。

方力申太太胸口现红斑

叶萱分享颈部的粒粒和红斑，画面甚为惊吓，她随后解释，这些骇人红斑其实是她刚做完除疣治疗后结痂的痕迹。她写道：「为咗啲疣唔传染畀Isla bb，帮我清除晒佢！」原来，疣是由人类乳头瘤病毒（HPV）感染所致，虽然对身体影响不大，但具传染性，尤其可能在家中成员之间互相传播，为了杜绝任何将病毒传染给爱女的风险，叶萱毅然决定彻底清除，伟大的母爱令人动容。

方力申帮囡囡冲凉好有爱

至于方力申，则继续全天候晒B，近日她分享了帮Isla冲凉的片段，父爱满泻，片中方力申小心翼翼地抱著Isla，先用小毛巾温柔地为她洗头，一边轻声细语地安抚：「熟习下游水先，整个爽皮样先，爸爸第一次同你冲凉、洗白白。」他温柔地为女儿按摩头部，动作虽然有点生疏，接著他将Isla放入浴盘，Isla全程表现乖巧，没有哭闹。

方力申父女成个饼印

方力申似乎也察觉到女儿的紧张，笑说：「系咪爸爸第一次同你冲凉有啲紧张呢，我都好紧张。」最后，小方顺利完成任务，用大毛巾将女儿紧紧包裹，脸上流露出满足又幸福的笑容。方力申帮囡囡冲凉后，当然要再分享父女合照靓相，Isla与爸爸成个饼印，五官轮廓充满了爸爸的影子，而且面珠墩圆润饱满，额头高且圆滑，鼻型立体挺拔，小嘴微翘兼下巴圆润，方力申一脸慈父模样，画面充满了温馨的治愈感。

