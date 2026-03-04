「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家

曾被封「TVB御用恶霸」的资深绿叶演员麦少华，近日在香港演艺人协会春茗茶聚中罕有露面。麦少华的被分享到网上，有剧迷指已久未于剧集中见到他的身影，对他近来的外形变化表示惊讶。

麦少华比以往消瘦许多

麦少华是港剧中标志性的反派演员，由于外形粗犷，眼神凶狠，几乎所有剧集中的恶霸、打手等角色都由他来演出，其极具辨识度的演出让观众印象深刻，因而获得「TVB御用恶霸」的称号。

近日他的近照被曝光，可见麦少华虽然顶著光头，脸颊及身形都明显比以往消瘦许多，但精神看起来相当不错，更对著镜头微笑并竖起大拇指，与昔日萤幕上凶神恶煞的形象形成强烈对比。

相关阅读：前TVB「御用细佬」北上发展平平 爱妻爆挨两份工捞埋地产 前年曾插尿喉做手术

麦少华正职是旅游巴司机

尽管在幕前演活无数小人物，麦少华的真实生活却充满辛酸。他曾接受香港演艺人协会YouTube频道访问，坦言演戏对他而言更像一份兼职，其正职是旅游巴士司机。他直言：「如果我靠呢份工，连自己食饭都唔够，莫讲话要养家。」为了获得更多演出机会，他甘愿维持低工资，笑称：「佢哋系睇边个人工低就揾边个演，所以我保持低工资，于是乎我出镜率就高嘞！」正因如此，他尝试过各种角色，更笑言自己其实颇为喜欢饰演同性恋者。

相关阅读：70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港

89岁御用奸人江图罕现身？

麦少华做特约演员曾不受尊重

麦少华愿意在低薪下仍坚持演艺工作，全因认为演戏能为人生增添色彩。然而，作为特约演员的他也尝尽了不被尊重的滋味。他忆述，最令他反感的是，连排队等候公司的接驳巴士也受到差别对待，「你只能够企喺度等，等到公司本身嘅职员上晒车，有位剩先轮到我哋呢啲下等岗位嘅人。」他表示曾有机会转为全职演员，但因薪酬仅及正职的三分之一，无法糊口而作罢。近年麦少华似乎已减产，过著低调的生活。这次罕有现身，让许多观众感慨，纷纷留言祝福他身体健康。