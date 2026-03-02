伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力

中东局势近日急速升温，战火波及杜拜。翁静晶YouTube频道「危险人物2.0」中的主持之一杨云峰律师（Martin）因航班取消滞留当地，意外遇上酒店半夜响起防空警报，他更在网上分享亲身经历，直击当地情况，并慨叹：「香港真系好好，好想快啲返去！」

翁静晶徒弟杨云峰被逼滞留杜拜

以色列与美国于2月28日联手攻击伊朗后，引发伊朗报复式空袭其他地区。身处杜拜的翁静晶徒弟杨云峰律师原定于昨日（3月1日）返港，却因航班取消而滞留。他在小红书上载影片及帖文，表示自己身处的时间点，正好是空袭后的第一个晚上，令他意外地近距离感受到战争带来的影响。

杨云峰律师忆述惊险一刻，「由于无飞机返香港啦，所以我今晚都要留喺度。头先都有啲警报嘅，咁警报之后，就所有人都落晒去呢个酒店嘅大堂，我都系。咁秩序都良好。望住天空，的而且确就系有一啲火光喺度飞过，亦都好似拦截咗导弹咁，就有啲爆炸声，离我都远嘅。」为安全起见，他被劝喻留在酒店大堂，以防万一需要紧急疏散。他表示：「大家秩序都非常好，大家都抱有一个慰问嘅精神啦，亦都无一啲乱啊、恐慌嘅情况。不过我就被劝喻唔好再上房啦，留返喺大堂，因为到时如果真系有任何炸弹炸到呢个酒店要逃亡呢，都会容易啲。」

相关阅读：伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通

杨云峰：香港其实真系好好

杨云峰律师经历惊魂一夜，他不禁慨叹和平的可贵：「当你咁近去经历到一个战争嘅情况，你系会好珍惜和平嘅时候。咁我想讲，香港其实真系好好，好想快啲返去添。」道尽了在异乡遇险的无奈与对家的思念。

杜拜酒店挤满滞留旅客

杨云峰律师其后再于YouTube上载多段影片报平安，并直击空袭后的杜拜市面情况。在最新的影片中，他首先展示了空袭后翌日的酒店大堂情况。他表示，经过一晚空袭，酒店大堂一早就「爆棚」，挤满了和他一样滞留的旅客。他透露，酒店方面劝告住客暂时不要离开，而酒店房价更已「Double（翻倍）」。此外，他亦展示了酒店楼下便利店依然物资充足。

相关阅读：伊朗局势丨吴辰君移居杜拜首遇飞弹 巨响撼动豪宅 传超市现抢购潮：前两天才刚把冰箱补满

杨云峰直击杜拜市面情况

其后，杨云峰律师走出酒店，记录市面状况。从影片可见，以往繁华的杜拜街头变得相对冷清，他形容周末的杜拜地铁站及商场都异常空荡，恍如空城，他说：「大家都睇到呢度水静河飞，乜人都冇。」由于滞留时间可能长达一星期，他无奈之下只好到商场补充衣物和日用品，解决燃眉之急。

杨云峰律师亦在片中解释了昨晚听到的爆炸声真相。他指，望向天空时看到的火光和听到的巨响，其实是阿联酋启动「萨德」（THAAD）防御系统成功拦截来袭飞弹。他赞扬该系统「真系好犀利」，犹如一个保护罩守护著杜拜。他听闻，尽管有大量导弹来袭，但真正被击中的仅有帆船酒店、机场及海边酒店等地的周边，损毁轻微，足见其防御能力之强。

相关阅读：翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫